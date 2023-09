Umkämpftes Duell: Kein Sieger bei USV Hartberg/U. und TSV Kirchberg/R.

Details Samstag, 23. September 2023 12:01

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung und TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. TSV Kirchberg/R. zog sich gegen USV Hartberg/U. achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Bereits in der ersten Minute konnte Loder sich geschickt am linken Fünf-Meter-Eck freispielen und schoss den Ball präzise in die rechte Ecke des Tores, was zur frühen 1:0 Führung für Kirchberg führte. Hartberg ließ sich jedoch nicht einschüchtern und glich in 24. Minute zum 1:1 aus. Ein intensives Laufduell zwischen Mogg und Hödl führte in Richtung der linken Eckfahne. Im 16-Meter-Raum gewann Mogg den Zweikampf, während der Torhüter, Langer, weit vor dem Tor stand. Mogg musste nur noch den Ball ins leere Tor schieben.

Kurz darauf schaffte Kirchberg erneut die Führung. In einer zwei gegen eins Situation brachte Edlinger einen Einwurf von der rechten Seite ins Spiel. Der Ball flog im 16-Meter-Raum an allen Spielern vorbei und landete bei Loder, der den Ball ins Tor schoss.

Hartberg zeigte jedoch spielerische Stärke und glich erneut aus. Eine beeindruckende Kombination über die linke Seite, bei der Mogg, der beste Spieler auf dem Platz für Hartberg, von seinen Mitspielern geschickt freigespielt wurde, mit einem Schuss ins rechte Eck trifft.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 94. Minute, als ein Eckball von rechts kam und Baumkircher hochstieg und den Ball ins Tor köpfte. Doch der Schiedsrichter hatte ein Foul gesehen und das Tor wurde nicht gegeben. Eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte und verdeutlichte, wie kontrovers Fußball sein kann.

Ein Punkt reichte USV Hartberg/U, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun zehn Punkten steht der Gastgeber auf Platz fünf. Nur einmal gab sich Hartberg/U bisher geschlagen. USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung ist seit drei Spielen unbezwungen.

Kirchberg/R. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die bisherige Saisonbilanz von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Nur einmal ging TSV Kirchberg/R. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Freitag trifft USV Hartberg/U. auf TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, Kirchberg/R. spielt am selben Tag gegen SC St. Margarethen an der Raab.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Es war Spannendes Spiel zweier spielerisch starken Mannschaften in dem wir uns meiner Meinung nach den lucky punsch am Ende etwas mehr verdient gehabt hätten. Am Ende müssen wir mit einem Auswärtspunkt gg eine sehr gute Hartberger Mannschaft zufrieden sein.“

Aufstellungen:

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Leo Kosaric, Patrick Pichlbauer, Thomas Kager (K) - Marin Tabakovic, Martin Mogg, Niklas Mogg, Fabian Kugl, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Maximilian Handler, Elvis Mehmeti, Ivan Galic, Florian Kittinger, Marc Hörzer



Trainer: Patrick Gruber





TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Julian Langer, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Fabian Eder, Daniel Loder, Martin Färber



Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Fabian Hofer, Dominik Posch, Christopher Stöger , BSc, Samuel Höfler, Julian Hermann



Trainer: Michael Brottrager

Oberliga Süd-Ost: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 2:2 (1:2)

51 Jakob Mogg 2:2

29 Daniel Loder 1:2

24 Jakob Mogg 1:1

6 Daniel Loder 0:1

