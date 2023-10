TUS Bad Waltersdorf feiert klaren Sieg über USV Hartberg/U.

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 20:35

Gegen Bad Waltersdorf holte sich USV Hartberg/U. eine 0:3-Schlappe ab. Waltersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hartberg/U einen klaren Erfolg.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Eine starke Leistung zeigte Philipp Schaffer, der sich mit einem Doppelpack für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf beim Trainer empfahl (60./77.). Zunächst trifft er per Kopf, dann schiebt er gekonnt am Goalie vorbei. Wolfgang Waldl stellte schließlich in der 88. Minute den 3:0-Sieg für die Heimmannschaft sicher. Am Schluss siegte Bad Waltersdorf gegen USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung.

Waltersdorf führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Offensiv sticht TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 17 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von Bad Waltersdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Waltersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt USV Hartberg/U. den zehnten Platz in der Tabelle ein. Zwei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Hartberg/U ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Bad Waltersdorf tritt kommenden Sonntag, um 15:00 Uhr, bei SC St. Margarethen an der Raab an. Bereits einen Tag vorher reist USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung zu FC Almenland. Anpfiff ist ebenfalls um 15:00 Uhr.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Sportlicher Leiter Bad Waltersdorf): "Vor toller Kulisse waren wir über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft. Hatten in der ersten Halbzeit viele Chancen die ungenützt blieben. Hartberg/Umgebung war jedoch durch Konter immer gefährlich. Unter Strich waren es verdiente drei Punkte."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Thomas Wotolen, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl, Pascal Archan - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Gabriel Antin, Dominik Mild, Philipp Sittsam, Moritz Eder, Niklas Frewein



Trainer: Wolfgang Schalk

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Leo Kosaric, Luca Tiemo Joshua Pfeiffer, Thomas Kager (K) - Marin Tabakovic, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny, Moritz Ertl - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Fabian Kugl, Elvis Mehmeti, Josua Oprea, Florian Kittinger, Marc Hörzer



Trainer: Patrick Gruber

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 3:0 (0:0)

88 Wolfgang Waldl 3:0

77 Philipp Schaffer 2:0

60 Philipp Schaffer 1:0

