USV Hartberg/U. gewinnt Torfestival beim TSV Pöllau

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:25

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung kam am Freitag zu einem 5:3-Erfolg gegen TSV Sparkasse Pöllau. Auf dem Papier ging USV Hartberg/U. als Favorit ins Spiel gegen TSV Pöllau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Schnelle Führung

Martin Mogg brachte Hartberg/U in der zehnten Minute nach vorn. Marin Tabakovic erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 19 Minuten auf 2:0. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf USV Hartberg/U. zum 3:0 (44.). Nach dem souveränen Auftreten von Hartberg/U überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Klare Sache, doch dann schlägt Pöllau zurück

Mit dem 4:0 von Jakob Mogg für USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Markus Hofer verkürzte für Pöllau später in der 55. Minute auf 1:4. Die Gastgeber versenkten die Kugel in der 68. Minute zum 2:4. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Fabian Kugl, der das 5:3 aus Sicht von USV Hartberg/U. perfekt machte (90.). Schließlich strich Hartberg/U die Optimalausbeute gegen TSV Sparkasse Pöllau ein.

TSV Pöllau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke von Pöllau liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 erzielten Treffern.

Bei USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24).

USV Hartberg/U. setzte sich mit diesem Sieg von TSV Sparkasse Pöllau ab und nimmt nun mit 16 Punkten den sechsten Rang ein, während TSV Pöllau weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Pöllau wird am kommenden Freitag von SC St. Margarethen an der Raab empfangen. Hartberg/U gibt am Samstag seine Visitenkarte bei SV TRIOTRONIK Krottendorf ab.

Stimme zum Spiel:

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Diesmal konnten wir im eigenen Stadion die Leistung nicht zur Gänze abrufen. Die Aufholjagd in der 2.Halbzeit ist positiv hervorzuheben, auch wenn es letztlich nicht gereicht hat. Gratulation an Hartberg Umgebung."

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, Martik Barbaryan, Stefan Moosbrugger, Markus Hofer, Lukas Scherf, Michael Kölbl, Michael Mock, Florian Köck, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler (K)



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Marvin Gleichweit, Simon Abutu Oduh, Christoph Derler, Jannik Andiel, Fabian Jurak



Trainer: Christian Deutschmann

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Marin Tabakovic, Thomas Kager (K), Moritz Ertl, Marc Hörzer - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Ivan Galic - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Fabian Kugl, Elvis Mehmeti, Justin Lukas Nowotny, Josua Oprea, Luca Tiemo Joshua Pfeiffer



Trainer: Patrick Gruber

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 3:5 (0:3)

90 Fabian Kugl 3:5

83 Florian Koeck 3:4

68 Michael Koelbl 2:4

55 Markus Hofer 1:4

47 Jakob Mogg 0:4

44 Josef Poeltl 0:3

19 Marin Tabakovic 0:2

10 Martin Mogg 0:1

