Erfolgsverwöhnter SV Anger schlägt USC Sonnhofen/Rabenwald

Details Samstag, 16. März 2024 06:06

Mit Sonnhofen/Rabenwald und SV Anger trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für USC Sonnhofen/Rabenwald schien Anger aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Ada Anger wurde der Favoritenrolle gerecht. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der Gast am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.





Führung für Anger

Die Partie beginnt flott und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Alexander Kreimer brachte Sonnhofen/Rabenwald in der 29. Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung im Rücken wollen die Angerer nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Niklas Kratzer zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (42.). SV Anger dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Blitzstart in Halbzeit 2

Für ruhige Verhältnisse sorgte Anger, als man das 3:0 besorgte (47.). Für das 4:0 von SV Ada Anger sorgte Roland Kober, der in Minute 66 zur Stelle war. Julian Gleichweit beförderte das Leder zum 1:4 von USC Sonnhofen/Rabenwald über die Linie (82.). Wenig später behauptete sich Sonnhofen/Rabenwald gegen die Hintermannschaft von SV Anger. Neuer Spielstand: 2:4 (85.). Kober gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Anger (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Ada Anger am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen USC Sonnhofen/Rabenwald.

Trotz der Niederlage fiel Sonnhofen/Rabenwald in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Die Gastgeber verbuchten insgesamt fünf Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Die letzten Auftritte von USC Sonnhofen/Rabenwald waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

SV Anger hat nach dem souveränen Erfolg über Sonnhofen/Rabenwald weiter die dritte Tabellenposition inne. Mit 40 geschossenen Toren gehört Anger offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Süd-Ost. Mit dem Sieg knüpfte SV Anger an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Ada Anger neun Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Anger ungeschlagen ist.

Am nächsten Freitag reist USC Sonnhofen/Rabenwald zu TSV Sparkasse Pöllau, zeitgleich empfängt SV Ada Anger SV Hochwechsel Waldbach.

Stimme zum Spiel:

Rene Scherleitner (Sportlicher Leiter USC Sonnhofen): "Wir wussten, dass es schwierig wird und natürlich haben wir uns den Auftakt anders vorgestellt. Man muss aber schon sagen, dass es in der ersten Hälfte vor allem unmittelbar vor Gegentreffer 2 und 3 sehr strittige Situationen gegeben hat, die der Schiedsrichter anscheinend nicht gesehen hat. Die beiden Tore waren sicher der Knackpunkt. Wir wissen aber auch, dass wir heute nicht gut genug waren. Anger war insgesamt aggressiver und abgebrühter. Gratulation an Anger, sie haben verdient gewonnen."

Oberliga Süd-Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – SV Ada Anger, 2:5 (0:3)

90 Roland Kober 2:5

85 Philipp Lembaecker 2:4

82 Julian Gleichweit 1:4

66 Roland Kober 0:4

47 Alexander Peter Poetz 0:3

42 Eigentor durch Niklas Kratzer 0:2

29 Alexander Kreimer 0:1

