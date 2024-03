Robin Flechl on Fire - SV Krottendorf schlägt TSV Kirchberg

Details Samstag, 16. März 2024 06:18

Bei SV TRIOTRONIK Krottendorf holte sich TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. eine 1:4-Schlappe ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Krottendorf kassierte TSV Kirchberg/R. eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Krottendorf einen 2:0-Sieg für sich verbucht.





Führung für Kirchberg

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Krottendorfer. Christoph Rabl brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Kirchberger nachlegen, daraus wird aber trotz der einen oder anderen Möglichkeit nicht. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, gibt es Elfmeter für die Heimischen: Marcel Niess tritt an und verwandelt für SV TRIOTRONIK Krottendorf zum 1:1 (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Flechl dreht auf

Im zweiten Durchgang dreht Krottendorf und da vor allem Robin Flechl auf. Er sollte nämlich einen lupenreinen Hattrick erzielen. Dieses Kunststück gelang ihm mit den Treffern in den Minuten 49, 89 und 93). Am Ende verbuchte Krottendorf gegen Kirchberg/R. einen Sieg.

Die drei Punkte brachten für SV TRIOTRONIK Krottendorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Offensivabteilung der Heimmannschaft funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 37-mal zu. SV Krottendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Krottendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. den zwölften Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Am Freitag muss SV TRIOTRONIK Krottendorf bei SC St. Margarethen an der Raab ran, zeitgleich wird TSV Kirchberg/R. von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Spiel begann in den ersten paar Minuten gut für uns aber wir verloren mit der Zeit den Faden und die Gäste gingen verdient in Führung. Der Ausgleich kurz vor der Halbzeit per Elfmeter war extrem wichtig für uns. In der zweiten Halbzeit können wir uns wieder einmal bei unserem Bomber bedanken. Wahnsinn aus welchen Chancen Tore macht. Wir sind froh über diesen Sieg, jedoch muss ich sagen das/ Kirchberg eine Top-Mannschaft ist, die sicherlich noch Punkte sammelt im Frühjahr. Der Sieg ist etwas zu hoch ausgefallen, das muss man klipp und klar sagen."

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 4:1 (1:1)

93 Robin Flechl 4:1

89 Robin Flechl 3:1

49 Robin Flechl 2:1

44 Marcel Niess 1:1

12 Christoph Rabl 0:1

Foto: SV Krottendorf

