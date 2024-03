USC Eichkögl erkämpft sich drei Punkte gegen FC Almenland

Details Sonntag, 17. März 2024 09:19

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das USC Raika Eichkögl mit 2:1 gegen FC Almenland gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Torlose Halbzeit

Von Beginn sieht das Publikum eine umkämpfte Partie. Man merkt, dass es um viel geht. Trotz der einen oder anderen Strafraumszene geht es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Eichkögl dreht Spiel

im zweiten Durchgang ist Almenland etwas stärker und sollte auch das 1:0 machen. In der 66. Minute ging FC Almenland in Führung - toller Weitschuss von Pöllabauer. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil: Markus Promitzer war es, der in der 84. Minute den Ball im Tor der Gäste unterbrachte. Zum Mann des Spiels avancierte schließlich Ervin Bevab, der für USC Eichkögl in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (92.) - sein Schuss wird abgefälscht und landet im Tor, Damit ist die Partie gedreht. Schließlich sprang für die Gastgeber gegen FC Almenland ein Dreier heraus.

Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Eichkögl endlich wieder einmal drei Punkte.

FC Almenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 30 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Almenland in dieser Saison. FC Almenland überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Mit diesem Sieg zog USC Raika Eichkögl an FC Almenland vorbei auf Platz zehn. FC Almenland fiel auf die elfte Tabellenposition. FC Almenland verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat USC Eichkögl derzeit auf dem Konto.

In zwei Wochen, am 26.03.2024, tritt Eichkögl bei Dietersdorfer USV Loipersdorf an, während FC Almenland drei Tage früher SV C&P Frannach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Anel Kocijan (Trainer Eichkögl): "Es war klar, dass es eine enge Partie wird. Dass wir dann im Rückstand waren, hat die Sache zusätzlich erschwert. Die Jungs haben aber nicht aufgegeben und wir konnten das Spiel - wenn auch etwas glücklich - drehen."

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – FC Almenland, 2:1 (0:0)

92 Ervin Bevab 2:1

84 Markus Promitzer 1:1

66 Julian Poellabauer 0:1

