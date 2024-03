Tus Greinbach sammelt Big Points gegen TSV Pöllau

Details Montag, 18. März 2024 19:33

Greinbach entschied das Kellerduell gegen TSV Pöllau mit 2:1 für sich. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Pöllau hatte Tus Greinbach im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Führung für Greinbach

Die Greinbacher finden besser ins Spiel. Man trifft sogleich einmal die Stange. Florian Fuchs stellte die Weichen für Greinbach auf Sieg, als er in Minute sieben mit dem 1:0 zur Stelle war. TSV Sparkasse Pöllau brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Tus Greinbach hatte bis zur Pause Bestand. Auch wenn beide Teams durchaus munter nach vorne spielen. Pöllau sollte an diesem Tag zu wenig Effektivität an den Tag legen.

Pöllau verkürzt zu spät

Im zweiten Durchgang drückt Greinbach wieder aufs Gas. Oliver Mogg erhöhte den Vorsprung von Greinbach nach einer schönen Aktion nach 63 Minuten auf 2:0. Jetzt muss sich Pöllau langsam etwas überlegen, wenn es noch mit Zählbaren klappen soll. Anton Stanic traf zum 1:2 zugunsten von TSV Pöllau (74.) - damit ist wieder Spannung drin. Schließlich holte Tus Greinbach gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aber die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

Der Tabellenletzte muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte der Gastgeber im Klassement keinen Boden gut. Mit erschreckenden 42 Gegentoren stellt Greinbach die schlechteste Abwehr der Liga. Tus Greinbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist Greinbach wieder in der Erfolgsspur.

Pöllau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 34 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Pöllau bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am kommenden Samstag trifft Tus Greinbach auf USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, TSV Sparkasse Pöllau spielt tags zuvor gegen USC Sonnhofen/Rabenwald.

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Spiel auf Augenhöhe! Der Gegner war bei den Torabschlüssen effizienter! Positiv ist: wir haben bis zum Schluss gearbeitet und alles probiert."

Aufstellungen:

Greinbach: Christian Pötz - Alexander Ertl, Leander Lengheim, Luka Jakopovic, Manuel Lechner - Thomas Hopfer, Gerald Gleichweit, Florian Fuchs, Lukas Mogg, Julian Konrad - Oliver Mogg (K)



Ersatzspieler: Lorenz Ferstl, Maximilian Zisser, Maximilian Grabner, Lukas Roland



Trainer: Martin Korherr

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, David Kitting-Muhr (K), Stefan Moosbrugger, Markus Hofer, Michael Kölbl, Jannik Andiel, Michael Mock, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Marvin Gleichweit, Martik Barbaryan, Edmond Movsesyan, Christoph Derler, Michael Prasch



Trainer: Christian Gerlitz

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – TSV Sparkasse Pöllau, 2:1 (1:0)

74 Anton Stanic 2:1

63 Oliver Mogg 2:0

7 Florian Fuchs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.