Verrückt! USV Hartberg/U. dreht 0:2 gegen St. Margarethen/R.

Details Montag, 18. März 2024 19:39

SC St. Margarethen an der Raab und USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte USV Hartberg/U. mit 4:2 gewonnen.

Blitzstart der Gastgeber

Alessandro Hofer brachte den Gast schon in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber trotz der einen oder anderen Chance nicht gelingt. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es dann 2:0. Wieder ist es Hofer, der zur Stelle ist. Mit der Führung für SC St. Margarethen/R. ging es in die Kabine.

Hartberg verkürzt

Jakob Mogg verkürzte für Hartberg/U später in der 54. Minute auf 1:2. Die komfortable Halbzeitführung von St. Margarethen hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Justin Lukas Nowotny schoss den Ausgleich in der 63. Spielminute. Doch es sollte noch dicker kommen, denn Thomas Kager brachte USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung sogar in Führung (82.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte SC St. Margarethen an der Raab das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

USV Hartberg/U. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Hartberg/U schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste.

Mit diesem Sieg zog USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an SC St. Margarethen/R. vorbei auf Platz sechs. St. Margarethen fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft SC St. Margarethen an der Raab auf SV TRIOTRONIK Krottendorf, USV Hartberg/U. spielt tags darauf gegen Tus Greinbach.

Stimme zum Spiel:

Dietmar Pölzler (Sportlicher Leiter Hartberg): "Nach sehr durchwachsenem, nervösen Beginn hätte der Gegner auch früher mit 2:0 führen können. Erst nach ca 20 Minuten haben wir uns gefangen und versucht unseren Fußball zu spielen. Nach erneutem Eigenfehler führte der Gegner zur Halbzeit verdient mit 2:0. Nach ein paar taktischen Veränderungen in der Halbzeit war die zweite Halbzeit klar in unsere Richtung gekippt. Eine sehr ordentliche zweite Halbzeit mit dem glücklicheren Ende für uns. Allerdings Hochachtung vor unserer sehr jungen Mannschaft gegen diese Top-Mannschaft nach 2-Tore Rückstand noch zu gewinnen."

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 2:3 (2:0)

82 Thomas Kager 2:3

63 Justin Lukas Nowotny 2:2

54 Jakob Mogg 2:1

41 Alessandro Hofer 2:0

6 Alessandro Hofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.