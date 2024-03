TSV Kirchberg/R. legt TUS Bad Waltersdorf ein Bein

Details Samstag, 23. März 2024 06:03

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Bad Waltersdorf gegen TSV Kirchberg/R. kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 2:3-Niederlage. Kirchberg/R. gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Waltersdorf hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Führung für Waltersdorf

Der Tabellenprimus ging durch Dominik Mild mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck in der 24. Minute in Führung. Kurz darauf ist es der Kirchberger Goalie, der das 0:2 verhindert. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Christoph Rabl auf Seiten von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. das 1:1 (40.) - schneller Angriff und in der Mitte ist Rabl zur Stelle. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Bad Waltersdorf verkürzt zu spät

Stephan Froschauer stellte mit einem strammen Schuss aus dem Rückraum die Weichen für TSV Kirchberg/R. auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 68. Minute solte es sogar noch dicker kommen für den Ligaprimus - Simon Puchner brachte das Netz für die Gäste zum Zappeln. In der Nachspielzeit (92.) gelang Wolfgang Waldl der Anschlusstreffer für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf per Elfer. Letzten Endes ging Kirchberg/R. im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Bad Waltersdorf 37 Zähler zu Buche.

Mit dem Dreier sprang TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. auf den neunten Platz der Oberliga Süd-Ost. Vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat TSV Kirchberg/R. momentan auf dem Konto. Kirchberg/R. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Samstag tritt Waltersdorf bei SV TRIOTRONIK Krottendorf an, während TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. einen Tag zuvor FC Almenland empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Sportlicher Leiter Bad Waltersdorf): "Es war ein guter Start ins Spiel für unser Team. Eine Unachtsamkeit hat zum 1:1 geführt. Dann war es ein unglücklicher Spielverlauf. Der Anschlusstreffer ist uns zu spät gelungen."

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Ein spannendes, enges Match, das diesmal in unsere Richtung gekippt ist. Gratulation an die Mannschaft und das Trainerteam. Die Jungs haben mit Leidenschaft den Matchplan umgesetzt und sich mit den 3 Punkten belohnt!“

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 2:3 (1:1)

92 Wolfgang Waldl 2:3

68 Simon Puchner 1:3

48 Stephan Froschauer 1:2

40 Christoph Rabl 1:1

24 Dominik Mild 1:0

