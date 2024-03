Flechl wieder Matchwinner: SV Krottendorf schlägt SC St. Margarethen/R

Details Samstag, 23. März 2024 06:04

SV Krottendorf erreichte einen 2:0-Erfolg bei SC St. Margarethen/R. Pflichtgemäß strich Krottendorf gegen St. Margarethen drei Zähler ein. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit SV TRIOTRONIK Krottendorf beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Wieder einmal Flechl

Robin Flechl brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Margarethen riskiert dann mehr, am Zwischenstand änderte sich aber weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang versucht der Gastgeber mehr in der Offensive, spielt mutiger. Man erspielt sich jetzt auch Gelegenheiten, doch das Tor will nicht fallen. Mit dem 2:0 sicherte Flechl SV Krottendorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.). Am Ende verbuchte Krottendorf gegen SC St. Margarethen an der Raab einen Sieg.

SC St. Margarethen/R. führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von St. Margarethen bleibt angespannt. Gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Krottendorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 39 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von Krottendorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV TRIOTRONIK Krottendorf nun schon zehn Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von SV Krottendorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

SC St. Margarethen an der Raab tritt am Freitag, den 29.03.2024, um 18:00 Uhr, bei Tus Greinbach an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Krottendorf TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Spieler Krottendorf): "Wir mussten unsere Mannschaft auf 6 Positionen umstellen und konnten wieder eine überzeugende Leistung abliefern. Jeder im Team gönnt es dem anderen und das ist unser Erfolgsrezept. Unser Teamspirit ist einfach überragend. Robin Flechl ist zurzeit in Topform und wir freuen uns auf ein tolles Spiel nächste Woche mit vielen Zuschauern."

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Nico Neuhold, Florian Janisch, Alessandro Hofer, Julian Baumgartner - Patrick Doppelhofer, Manuel Zöhrer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Stefan Horvath, Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Stefan Weitzer, Moritz Rabensteiner, Paul Pronegg, Ralph Johann Smounig, Max Rabensteiner



Trainer: Jakob Färber

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Florian Fadinger, Armin Weber - Paul Proksch, Alexander Wiedenhofer, Nico Mandl, Kristof Sandor Nemeth, Marco Xheka - Benjamin Jonathan Krottmayer, Robin Flechl, Sebastian Griebichler



Ersatzspieler: Marvin Ressel, Artur Jndoyan, Jan Spranger, Jakob Strobl, Timo Schloffer



Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 0:2 (0:1)

80 Robin Flechl 0:2

11 Robin Flechl 0:1

