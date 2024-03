„Müssen Abstiegskampf leben!“ - TSV Pöllau verliert Derby gegen USC Sonnhofen

Details Samstag, 23. März 2024 06:04

Ein Tor machte den Unterschied im Derby, das USC Sonnhofen/Rabenwald mit 2:1 gegen TSV Sparkasse Pöllau gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte Sonnhofen/Rabenwald dabei jedoch nicht. Im Hinspiel war den Gästen in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Christian Gerlitz steht vor einigen Aufgaben in den nächsten Wochen

Guter Start für Sonnhofen

Für das 1:0 und 2:0 war Julian Gleichweit verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (27./40.). Den Treffern waren schwere Patzer der Pöllauer Defensive vorausgegangen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten, als Schiedsrichter Popovic zur Pause bat.

Pöllau verkürzt zu spät

Im zweiten Durchgang agiert Pöllau offensiver. Es ergeben sich auch Tormöglichkeiten, doch der Ball will nicht ins Tor. Der Anschlusstreffer fällt letztlich zu spät. Marvin Gleichweit zeichnete in der 94. Minute als Schütze des Anschlusstreffers verantwortlich, als er vor 300 Zuschauern vollstreckte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug USC Sonnhofen/Rabenwald TSV Pöllau 2:1.

So steht es um die beiden Teams, so geht es nächste Woche weiter

Pöllau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel die Heimmannschaft in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. TSV Sparkasse Pöllau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 36 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte TSV Sparkasse Pöllau bisher vier Siege und kassierte elf Niederlagen. TSV Pöllau hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Sonnhofen/Rabenwald belegt momentan mit 23 Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 28:28 ausgeglichen. USC Sonnhofen/Rabenwald verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Sonnhofen/Rabenwald insgesamt nur sieben Zähler.

Am kommenden Samstag tritt Pöllau bei SV Hochwechsel Waldbach an, während USC Sonnhofen/Rabenwald einen Tag zuvor USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung empfängt.

Stimme zum Spiel

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Leider werden wir zurzeit für jeden individuellen Fehler eiskalt mit einem Tor bestraft.

Vom Einsatz und vom Willen her kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir müssen weiter hart weiterarbeiten zusammenhalten und den Abstiegskampf leben."

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, David Kitting-Muhr (K), Stefan Moosbrugger, Marvin Gleichweit, Michael Kölbl, Jannik Andiel, Michael Mock, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Lukas Scherf, Edmond Movsesyan, Christoph Derler, Michael Prasch, Florian Köck



Trainer: Christian Gerlitz

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Jan Mauerhofer, Mario Kreimer, Elias Maritschnik, Julian Gleichweit - Rene Kainer



Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Philipp Lembäcker, Benedikt Gesslbauer, Rene Unterweger, Kai Mauerhofer, Tobias Baumgartner



Trainer: Bernd Kulmer

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – USC Sonnhofen/Rabenwald, 1:2 (0:2)

94 Marvin Gleichweit 1:2

40 Julian Gleichweit 0:2

27 Julian Gleichweit 0:1

