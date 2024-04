DUSV Loipersdorf holt souveränen Dreier gegen FC Almenland

Details Montag, 22. April 2024 19:36

Mit 0:3 verlor FC Almenland am vergangenen Samstag deutlich gegen Dietersdorf/Loipersdorf. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte DUSV den maximalen Ertrag. Im Hinspiel war FC Almenland bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Führung durch Tieber

Die Dietersdorfer begannen druckvoll, und in der 12.Minute erzielte Goalgetter Michi Tieber mit einem Lupfer das 1:0. Nach einer Drangperiode der Heimischen kam Almenland auf und hatte in der 43 Minute eine Großchance zum Ausgleich, doch die Chance wurde vergeben - somit ging es mit 1:0 in die Pause.

Offener Schlagabtausch

Nach Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch wobei auch die Gäste ihre Chancen hatten. In der 62. Minute erhöhte Adam Jakupovic nach einem Sololauf auf 2:0. Nach dem 3:0 durch Jakupovic in der 82. Minute war die Partie schließlich gelaufen, die Dietersdorfer ließen nichts mehr anbrennen. Ein starker Auftritt ermöglichte DUSV am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Almenland. Dietersdorfer USV Loipersdorf verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen.

Der Angriff ist bei FC Almenland die Problemzone. Nur 26 Treffer erzielten die Gäste bislang. FC Almenland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von FC Almenland bleibt angespannt. Gegen Dietersdorf/Loipersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

DUSV setzte sich mit diesem Sieg von FC Almenland ab und nimmt nun mit 26 Punkten den siebten Rang ein, während FC Almenland weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt Dietersdorfer USV Loipersdorf bei SV TRIOTRONIK Krottendorf an, während FC Almenland einen Tag zuvor SV Ada Anger empfängt.

Stimme zum Spiel:

Stefan Ortauf (Trainer Dietersdorf): Großes Kompliment an meine Mannschaft. Nachdem wir letzte Woche schon sehr knapp dran waren, haben wir uns dieses Mal verdient drei Punkte geholt. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Diese Leistung wird auch in den nächsten Wochen erforderlich sein, damit wir auswärts in Krottendorf und Anger Punkte holen."

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Vinko Cerovec, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Johannes Weiß, Marcel Kern, Alexander Radl, Stefan Andjelic, Kevin Janisch, Marcel Holler



Trainer: Stefan Ortauf

FC Almenland: Daniel David Schuh - Georg Vorraber, Fabian Lechmann, Michael Vorraber, Martin Hannes Gruber - Florian Karrer, Marcel Pascal Wieltschnig, Dominik Lackner, Markus Reisinger (K) - Luca Durlacher, Julian Pöllabauer



Ersatzspieler: Martin Gissing, Lukas Schlemmer, Martin Raffael Knoll, Fabian Andre Herbst, Kilian Zoehrer



Trainer: Markus Durlacher

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – FC Almenland, 3:0 (1:0)

82 Adam Jakupovic 3:0

68 Adam Jakupovic 2:0

12 Michael Tieber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.