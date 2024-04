TUS Bad Waltersdorf feiert klaren Sieg über TSV Pöllau

Details Samstag, 27. April 2024 08:50

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf setzte sich standesgemäß gegen TSV Sparkasse Pöllau mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Bad Waltersdorf kassierte TSV Pöllau eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Waltersdorf einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Mild mit Doppelpack

Ein Doppelpack brachte den Ligaprimus in eine komfortable Position: Dominik Mild war gleich zweimal zur Stelle (12./22.). Zunächst trifft er mit einem direkten Eckball, dann nach einer starken Einzelaktion. Christoph Pieber baute den Vorsprung der Gastgeber in der 32. Minute aus - er trifft nach einer tollen Flanke von Wolfgang Waldl per Kopf. Letztlich bekam Pöllau auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Starke Offensive

Bei TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 23 Gegentoren stellt Bad Waltersdorf die beste Defensive der Oberliga Süd-Ost. Waltersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei TSV Sparkasse Pöllau. Die mittlerweile 48 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Mit lediglich 16 Zählern aus 20 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. TSV Pöllau musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pöllau insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit dem Gewinnen tut sich TSV Sparkasse Pöllau weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Samstag tritt TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf bei USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an, während TSV Pöllau einen Tag zuvor FC Almenland empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Heute war es ein verdienter Sieg auch in dieser Höhe. Nächste Woche erwartet uns das schwierige Auswärtsspiel gegen Hartberg/Umgebung."

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Zwei Standardsituationen in der ersten Hälfe haben das Spiel entschieden. Wir konnten die vielen Ausfälle nicht kompensieren. Die Jungen haben aber alles gegeben mit ihren Möglichkeiten! Die cleverere Mannschaft hat verdient gewonnen."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – TSV Sparkasse Pöllau, 3:0 (3:0)

32 Christoph Pieber 3:0

22 Dominik Mild 2:0

12 Dominik Mild 1:0

