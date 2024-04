TSV Kirchberg/R. behalten gegen USV Hartberg/U. drei Punkte zu Hause

Details Samstag, 27. April 2024 08:59

Bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. holte sich USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich TSV Kirchberg/R. die Nase vorn. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 2:2 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Flottes Spiel

Es entwickelt sich von Beginn an ein offenes, spielerisch sehr gutes Spiel von beiden Seiten, in dem die Gastgeber in den ersten 20 Minuten leichte Vorteile hatten. Dann führen die Gastgeber auch: Schöne Kombination über die rechte Seite. Unterweger legt mit der Ferse auf Loder ab. Dieser spielt weiter zu Rabl, der dann mit einem Weitschuss aus ca. 25 Metern ins linke Eck traf. Ab der 20. Minute kam Hartberg Umgebung besser ins Spiel und hatte nach einem Eckball in der 23. Minute durch einen Kopfball in der 28. Minute durch einen Weitschuss zwei gute Möglichkeiten. Beide Male hielt Kirchberg-Tormnann Hödl stark.

Kirchberg mit Kontrolle

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Kirchberger das Spiel und ließen keine zwingenden Tormöglichkeiten zu. Dann fällt auch das 2:0: Kombination wieder über die rechte Seite. Färber auf Höfler, der im 16er querlegt und Loder schiebt eiskalt ein. In der 85. Minute noch Elfmeteralarm in unserem Strafraum, doch der Schiedsrichter enschied auf Schwalbe.

Nachdem TSV Kirchberg/R. die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Kirchberg/R. aktuell den zweiten Rang. TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz vier. Acht Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat TSV Kirchberg/R. momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Kirchberg/R. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Hartberg/U muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve des Gasts geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Durch diese Niederlage fällt USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Sieben Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat USV Hartberg/U. derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. ist SC St. Margarethen an der Raab (Samstag, 18:00 Uhr). Hartberg/U misst sich am selben Tag mit TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf (17:00 Uhr).

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Gratulation an die Mannschaft! Erste Halbzeit war es ein offenes Spiel auf Augenhöhe. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg für uns in Ordnung.“

Dietmar Pölzler (Sportlicher Leiter Hartberg/U.): "Leider waren wir heute die ersten 15 Minuten viel zu passiv, danach sind wir etwas besser ins Spiel gekommen und haben die eine oder andere Möglichkeit vorgefunden. In Summe war es aber zu wenig, um aus Kirchberg etwas Zählbares mitzunehmen."

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 2:0 (1:0)

67 Daniel Loder 2:0

19 Christoph Rabl 1:0

Details

