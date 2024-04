Tus Greinbach entführt drei Punkte vom USC Eichkögl

Details Samstag, 27. April 2024 22:07

Durch ein 4:1 holte sich Tus Greinbach drei Punkte bei USC Raika Eichkögl. Greinbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden getrennt.

Munterer Start

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Sowohl die Eichkögler als auch die Greinbacher spielen nach vorne. Lukas Mogg brachte Tus Greinbach in der 28. Minute schließlich nach vorn. In der 37. Minute brachte Oliver Mogg das Netz für die Gäste erneut zum Zappeln. Er trifft nach einer Flanke per Kopf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz vor der Pause haben die Eichkögler eine tolle Chance, heranzukommen, doch es bleibt bei der klaren Führung.

Klare Sache

Die Gäste machen es wenige Minuten nach Wiederbeginn besser. Mit dem 3:0 von Julian Konrad für Greinbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Antonio Josipovic verkürzte für USC Eichkögl später in der 70. Minute auf 1:3. Davor hatte man schon die Latte getroffen. Der vierte Streich von Tus Greinbach war Oliver Mogg vorbehalten (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte Greinbach am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Eichkögl.

USC Raika Eichkögl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Tus Greinbach – USC Eichkögl bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung von Eichkögl stimmt es ganz und gar nicht: 46 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich die Heimmannschaft schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte USC Raika Eichkögl die vierte Pleite am Stück.

Nachdem Greinbach die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Tus Greinbach aktuell den ersten Rang. Trotz der drei Zähler machte Greinbach im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Tus Greinbach momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Greinbach in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nächster Prüfstein für USC Eichkögl ist USC Sonnhofen/Rabenwald (Samstag, 18:00 Uhr). Tus Greinbach misst sich am selben Tag mit SV C&P Frannach (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Anel Kocijan (Spielertrainer Eichkögl): "Das Spiel war enger, als es das Ergebnis vielleicht aussehen lässt. Wir hatten zu guten Zeitpunkten Chancen auf Treffer, die wir aber nicht genutzt haben. Der Gegner hat das besser gemacht. Deswegen muss man zu den drei Punkten auch gratulieren. Es hilft nichts - wir müssen weiter positiv bleiben und uns aus dieser Situation selbst rausholen. Das macht niemand für uns, auch wenn das gerade sehr bitter ist."

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – Tus Greinbach, 1:4 (0:2)

86 Oliver Mogg 1:4

70 Antonio Josipovic 1:3

57 Julian Konrad 0:3

37 Oliver Mogg 0:2

28 Lukas Mogg 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.