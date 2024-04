Jubel über drei Punkte: SV Frannach bezwingt SC St. Margarethen/R.

Details Montag, 29. April 2024 08:54

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von SV C&P Frannach. Das Heimteam setzte sich mit einem 3:1 gegen SC St. Margarethen an der Raab durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Frannach die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Frannach bei SC St. Margarethen/R. triumphiert und einen 2:0-Sieg für sich beansprucht.

Eigentor von Margarethen

Florian Janisch avancierte zum Unglücksraben, als er gegen SV C&P Frannach mit einem Eigentor in Erscheinung trat (1.). Solo von Schwarz Jonas, scharfe Flanke, und Janisch köpf den Ball ins eigene Tor. Nach etwas mehr als einer halben Stunde das 2:0. Jonas Schwarz traf zum 2:0 zugunsten von SV Frannach (36.) - wieder Schwarz mit einem Solo und dann ein Lupfer über den Tormann hinweg ins Glück. In der Folge haben die Frannacher noch zwei Top-Chancen - zwei Mal laufen Stadler und Benedikt Wellenhof im eins gegen eins am Tormann. Mit der Führung für Frannach ging es in die Kabine.

Frannach entscheidet Spiel

Das 1:2 von St. Margarethen stellte Patrick Doppelhofer sicher (52.) - Fehler im Spielaufbau und schon fällt das Tor. Die Margarethener werfen jetzt alles nach vorne, man will die Niederlage unbedingt abwenden. Anstatt des Ausgleichs fällt in der Schlussphase das 3:1. Christofer Koschatzky machte in der 82. Minute nach einem Eckball per Kopf das 3:1 von SV C&P Frannach perfekt. Letzten Endes ging SV Frannach im Duell mit SC St. Margarethen an der Raab als Sieger hervor.

Frannach machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. SV C&P Frannach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage fiel SC St. Margarethen/R. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 30 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Nächster Prüfstein für SV Frannach ist Tus Greinbach (Samstag, 17:00 Uhr). St. Margarethen misst sich am selben Tag mit TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. (18:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Rene Triller (Trainer Frannach): "Ein starkes Spiel meiner Mannschaft, das wir schon vor der Halbzeit entscheiden hätten müssen. Jeder weiß, worum es geht und was er am Platz zu tun hat. Die Mentalität stimmt, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft."

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Denkbar ungünstig starteten wir mit einem 0:1 in die Partie und spielten auch nicht gut in der ersten Halbzeit, sodass Frannach verdient mit 2:0 führte. Zweite Halbzeit zeigten wir ein ganz anderes Bild, erzielten den Anschlusstreffer und fanden auch Chancen zum 2:2 vor, die jedoch ungenutzt blieben. Und Frannach machte mit dem 3:1 den Deckel drauf."

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – SC St. Margarethen an der Raab, 3:1 (2:0)

82 Christofer Koschatzky 3:1

52 Patrick Doppelhofer 2:1

36 Jonas Schwarz 2:0

1 Eigentor durch Florian Janisch 1:0

Details

