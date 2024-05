TSV Kirchberg/R. bezwingt SC St. Margarethen/R. im Raabtal-Derby

Details Sonntag, 05. Mai 2024 22:07

Am Samstagabend trafen in einem spannungsgeladenen Raabtal-Derby der SC St. Margarethen an der Raab und der TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg an der Raab aufeinander. Trotz eines engagierten Kampfes musste sich der SC St. Margarethen/R. letztendlich mit 1:3 gegen die Gäste geschlagen geben. Besonders in der ersten Hälfte zeigte der TSV Kirchberg/R. eine überzeugende Leistung, die den Grundstein für ihren späteren Sieg legte.

Ein rascher Start und frühe Tore für Kirchberg/R.

Die Begegnung begann mit hohem Tempo, wobei die Heimmannschaft SC St. Margarethen/R. bereits in den Anfangsminuten zwei vielversprechende Chancen nicht verwerten konnte. Trotz des frühen Drucks von St. Margarethen zeigte sich Kirchberg/R. effizient vor dem Tor. Nach einem Corner durch Unterweger von links kommt der Ball auf die zweite Stange, die Margarethener können nur kurz abwehren und der abgewehrte Ball geht direkt zu Höfler der einköpft. Christoph Rabl erhöht in der 32. Minute auf 0:2. Flanke von Froschauer von der rechten Seite. Färber lässt abtropfen und Rabl schiebt ein.

St. Margarethen/R. kämpft sich zurück, aber Kirchberg/R. hält stand

Nach der Pause kam St. Margarethen/R. mit erneuertem Eifer zurück auf das Feld. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 71. Minute belohnt, als Paul Pronegg den Ehrentreffer zum 1:3 erzielte - nach einer Flanke von Marcello Hofer von der linken Seite ist Pronegg zur Stelle und köpft ein. Davor erzielte Kirchberg aber das 3:0. Eder gewinnt einen Pressball an der Mittellinie, spielt direkt auf Färber, der den Ball auf Rabl weiterleitet und der schießt von 15 Metern in die linke Ecke.

Trotz weiterer Anstrengungen, den Rückstand aufzuholen, gelang es St. Margarethen/R. nicht, die starke Verteidigung der Gäste zu durchbrechen. Kirchberg/R. verwaltete den Vorsprung geschickt und ließ kaum noch Chancen zu. Das Spiel endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 1:3-Sieg für die Gäste aus Kirchberg/R., die damit drei wichtige Punkte mit nach Hause nahmen.

Die Partie zeigte einmal mehr die Effizienz von Kirchberg/R. vor dem Tor und ihre Fähigkeit, einen Vorsprung erfolgreich über die Zeit zu bringen. Für St. Margarethen/R. hingegen war es eine enttäuschende Heimniederlage, die zeigt, dass noch Arbeit vor ihnen liegt, um in zukünftigen Begegnungen bestehen zu können. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Mannschaften sorgten jedoch für ein unterhaltsames Spiel, das die Fans begeisterte.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Es war zu Beginn ein Spiel mit vielen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten wo wir froh sein konnten, nicht in Rückstand geraten zu sein. Nach dem 1:0 waren wir dann besser im Spiel und die effektivere Mannschaft.“

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Bittere Derbyniederlage nach gutem Beginn in diese Partie. Leider machen wir aus unseren Chancen zu wenig und werden zurzeit sofort bestraft. Jetzt heißt es in den nächsten Wochen alle Kräfte zu sammeln und alles zu unternehmen, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Florian Janisch, Alessandro Hofer, Julian Baumgartner - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Moritz Rabensteiner, Ralph Johann Smounig, Fabian Almer, Nico Neuhold



Trainer: Jakob Färber

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Daniel Loder, Simon Puchner, Samuel Höfler, Martin Färber



Ersatzspieler: Julian Langer, Manuel Edlinger, Fabian Eder, Jan Stiegler, Andrew Justin Dehlinch, Julian Hermann



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

Oberliga Süd-Ost: St. Margarethen : Kirchberg/R. - 1:3 (0:2)

71 Paul Pronegg 1:3

54 Christoph Rabl 0:3

32 Christoph Rabl 0:2

27 Samuel Höfler 0:1

