USC Sonnhofen/Rabenwald feiert klaren Sieg über SV Frannach

Im Rahmen der 22. Runde der Oberliga Süd-Ost lieferten sich SV Frannach und USC Sonnhofen/Rabenwald ein aufregendes Match, das mit einem deutlichen 4:1 für die Gäste endete. USC Sonnhofen/Rabenwald demonstrierte überzeugende Spielstärke und nahm von Beginn an die Führung in diesem Spiel, was ihnen letztlich einen verdienten Sieg einbrachte.

Früher Vorsprung für Sonnhofen/Rabenwald

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als USC Sonnhofen/Rabenwald schon in der 27. Minute durch einen Treffer von Rene Kainer in Führung ging. Kainer, der bereits zu Beginn sehr aktiv war, nutzte seine Chance und brachte seine Mannschaft mit einem geschickten Schuss in Front. Die Gastgeber aus Frannach fanden zunächst keine Antwort auf die agilen Offensivaktionen der Sonnhofen/Rabenwald-Spieler. Nur sechs Minuten später, in der 33. Minute, erzielte Richard Deibel das zweite Tor für die Gäste und verdoppelte somit den Vorsprung, was die Dominanz von Sonnhofen/Rabenwald in der ersten Hälfte unterstrich.

SV Frannach versuchte, ins Spiel zu finden und den Druck zu erhöhen, jedoch ohne Erfolg. Die Defensive von Sonnhofen/Rabenwald stand sicher, und bis zur Halbzeitpause konnte Frannach keine signifikanten Chancen kreieren. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Kabine.

Sonnhofen/Rabenwald setzt Dominanz fort

Nach der Pause änderte sich das Bild des Spiels nicht wesentlich. USC Sonnhofen/Rabenwald behielt die Kontrolle und baute ihren Vorsprung weiter aus. In der 61. Minute zeigte Jan Mauerhofer seine Klasse, indem er nach einer hervorragenden Vorarbeit von Philipp Lembäcker den Ball im Netz der Heimmannschaft versenkte. Das Tor zum 0:3 zementierte die Überlegenheit der Gäste weiter.

Kurz darauf, in der 74. Minute, sorgte erneut Rene Kainer für Aufsehen, als er seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Ergebnis auf 0:4 stellte. Kainer, der eine Schlüsselfigur im Angriffsspiel von Sonnhofen/Rabenwald war, zeigte eine beeindruckende Leistung und war maßgeblich am Erfolg seines Teams beteiligt.

Erst in der 81. Minute konnte SV Frannach durch Benedikt Hofmann Wellenhof den Ehrentreffer erzielen. Hofmann Wellenhof traf zum 1:4 und sorgte zumindest für einen kleinen Lichtblick im sonst trüben Spiel der Heimmannschaft. Trotz dieses späten Tors blieb Sonnhofen/Rabenwald dominant und brachte den Sieg souverän über die Zeit.

Das Spiel endete mit einem klaren 1:4 aus Sicht der Heimmannschaft. USC Sonnhofen/Rabenwald nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause und hinterließ einen starken Eindruck in der Oberliga Süd-Ost. Für SV Frannach hingegen bleibt das Ergebnis eine Enttäuschung und eine Lektion, aus der man lernen muss, um sich in den kommenden Spielen zu verbessern.

Stimme zum Spiel:

Christoph Scherr (Obmann Frannach): "Im Grunde haben wir uns heute durch Unkonzentriertheiten und Eigenfehler leider selbst geschlagen. Der Sieg von Sonnhofen war verdient. Wir werden im nächsten Spiel wieder ein anderes Gesicht zeigen. Das Spiel müssen und werden wir abhaken."

Aufstellungen:

SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Tobias Wedenig, Marko Malesevic, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Andreas Fejan, Lukas Stadler, Maximilian Zeisberger - Christofer Koschatzky, Marcel Krenn



Ersatzspieler: Lukas Suppan, Benedikt Hofmann Wellenhof, Jan Sebernegg, Florian Lenz, Andre Kurzmann, Nikolaus Hofmann Wellenhof



Trainer: Rene Triller

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Philipp Lembäcker, Daniel Bauernhofer, Jan Mauerhofer, Julian Gleichweit - Rene Kainer



Ersatzspieler: Matthias Schlagbauer, Tobias Baumgartner, David Kohl, Benedikt Gesslbauer, Elias Maritschnik, Kai Mauerhofer



Trainer: Bernd Kulmer

Oberliga Süd-Ost: Frannach : Sonnhofen/Rabenwald - 1:4 (0:2)

81 Benedikt Hofmann Wellenhof 1:4

74 Rene Kainer 0:4

61 Jan Mauerhofer 0:3

33 Richard Deibel 0:2

27 Rene Kainer 0:1

