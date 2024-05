Kein Sieger zwischen Dietersdorfer USV Loipersdorf und TSV Pöllau

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 17:53

In einem aufregenden Match der 22. Runde in der Oberliga Süd-Ost trennten sich Dietersdorfer USV Loipersdorf und TSV Sparkasse Pöllau mit einem 1:1-Unentschieden. Die Begegnung war geprägt von intensiven Duellen und entscheidenden Momenten, die das Publikum bis zum Schlusspfiff in Atem hielten.

Anfangsphase und Führung durch TSV Pöllau

Das Spiel begann mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr, und beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Gäste aus Pöllau übernahmen schnell die Kontrolle über das Spiel und drängten auf den Führungstreffer. Ihre Bemühungen wurden in der 38. Minute belohnt, als Anton Stanic nach einer gut durchdachten Kombination den Ball im Netz der Gastgeber versenkte und das 1:0 für die Gäste erzielte. Dieser Treffer gab den Pöllauern zusätzlichen Auftrieb und sie behielten bis zur Halbzeit die Oberhand, obwohl Dietersdorfer USV Loipersdorf einige gute Ansätze zeigte.

Die zweite Hälfte und der Ausgleich

Nach der Pause kam der Dietersdorfer USV Loipersdorf mit erneuertem Elan auf das Spielfeld zurück. Die Heimmannschaft, angetrieben durch die Unterstützung ihrer Fans, startete eine Serie von Angriffen auf das Tor der Pöllauer. Ihre Anstrengungen trugen in der 62. Minute Früchte, als Michael Tieber nach einer hervorragenden Einzelleistung den Ausgleich erzielte. Tiebers Tor zum 1:1 war ein Wendepunkt im Spiel, der die Dynamik zugunsten der Dietersdorfer verschob.

Beide Teams hatten nach dem Ausgleichstreffer Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von offenem Schlagabtausch, wobei beide Seiten gefährliche Angriffe lancierten. Trotz einiger nervenaufreibender Momente gelang es jedoch keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Partie endete, wie sie begonnen hatte, mit einem Gleichstand, der angesichts der gezeigten Leistungen beider Teams als gerecht angesehen werden kann.

Das Unentschieden lässt beide Teams in der Tabelle der Oberliga Süd-Ost auf ihren Positionen verharren. Für die Fans bot das Spiel eine Mischung aus Spannung, Leidenschaft und Drama, die das Wesen des Fußballs in dieser Liga widerspiegelt. Während Pöllau nach weiteren Möglichkeiten suchen wird, sich in den kommenden Spielen zu verbessern, kann Dietersdorfer USV Loipersdorf durch den erkämpften Punkt zusätzliches Selbstvertrauen gewinnen. Das nächste Spiel verspricht, angesichts der gezeigten Leistungen und der Entschlossenheit beider Teams, erneut eine spannende Angelegenheit zu werden.

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Alex Kanalas, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Vinko Cerovec, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Johannes Weiß, Marcel Kern, Alexander Radl, Stefan Andjelic, Kevin Janisch, Michael Teuschler



Trainer: Stefan Ortauf

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, Stefan Moosbrugger, Marvin Gleichweit, Lukas Scherf, Michael Prasch, Michael Kölbl, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler (K)



Ersatzspieler: Daniel Jokesch, Julian Goger, Adrian Krasniqi, Christoph Derler, Manuel Heschl



Trainer: Christian Gerlitz

Oberliga Süd-Ost: DUSV : Pöllau - 1:1 (0:1)

62 Michael Tieber 1:1

38 Anton Stanic 0:1

Details

