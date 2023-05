GAK: Spieler wechselt von der Unterliga in die Bundesliga ! Gibt es nicht? Gibt es doch!

Details Freitag, 26. Mai 2023 14:33

Die zweite Mannschaft der Rotjacken spielt in der Unterliga Mitte. Das Ziel der Grazer ist es, möglichst viele junge Spieler in dieser Amateurklasse einzusetzen. Aufgrund der speziellen Geschichte des GAK in den letzten zehn Jahren ist der Leistungsunterschied zwischen dem Zweitligisten und seiner zweiten Mannschaft in einer Unterliga natürlich enorm. Das Ziel in die Oberliga aufzusteigen, könnte nur noch gelingen, falls es zu einer Relegation kommt. Dazu müsste man aber auch noch die aktuell bärenstarken Kainbacher überholen.

Wechsel von der Unterliga in die Bundesliga

Einer dieser jungen Spieler gilt als eines der größten Talente der Grazer und vermutlich der gesamten Unterliga. Er ist mit seinen 17 Jahren in der Entwicklung im Taktikbereich und im Spielverständnis wesentlich weiter als die meisten Spieler in der Liga. So folgt jetzt ein Schritt, der im Profifußball dann doch eher selten ist. In Wahrheit kommt es nie vor, dass ein Spieler in einer Unterliga spielt und im Falle eines Aufstiegs der Roten in die Bundesliga wenige Wochen danach in Hütteldorf vor 25.000.

Es ist natürlich kein Zufall, dass Sebastian Jost diese Möglichkeit hat. Es stecken dann doch viele Jahre harter Arbeit hinter seinem ersten Profivertrag, den er diese Woche beim GAK mit einer Laufzeit bis 2026 unterschrieb.

Erste Jahre beim SC Unterpremstätten

Im zarten Alter von sechs Jahren wurde der kampfstarke Defensivmann in Premstätten angemeldet und verblieb dort für vier Jahre. Der GAK wurde auf den Jungen aufmerksam und lotste ihn in seine Juniors Abteilung. Mit 15 Jahren debütierte er in der 1.Klasse bei der dritten Mannschaft und war dann wenige Wochen später bereits Bestandteil in der Unterliga Mitte.

Nun wird man sehen, ob der Sprung, egal ob in die 1. oder 2.Bundesliga gelingt. Alle, die ihn kennen, trauen es ihm zu !

Bericht Florian Kober

