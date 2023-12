Jakob Sammer - einer der fairsten Verteidiger der Steiermark

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 16:55

Seit über vier Jahren trägt der Verteidiger Jakob Sammer das Trikot des SV Peggau in der Unterliga Mitte. Seine früheren Stationen waren Mariatrost und Gratkorn. Insgesamt absolvierte der Defensivspieler knapp 450 Spiele und kassierte insgesamt gerade einmal 21 gelbe Karten. Bisher wurde er auch noch nie vom Platz gestellt. Die Saison ist für die erfolgsverwöhnten Peggauer bisher nicht immer einfach, man wird im Frühjahr jedoch in der Tabelle klettern.

Das Team von Trainer Lesovsky zeigte zeitweise beeindruckenden Offensivfußball, verlor jedoch auch einige Spiele

Der SV Peggau überwintert auf dem 9.Tabellenplatz. Für die erfolgsverwöhnte Truppe aus dem Norden von Graz ein Zwischenstand, der wohl nicht den Erwartungen entspricht. Jedoch sind sich die Experten sicher, dass die Mannschaft im Frühjahr in der Tabelle klettern wird.

Man startete mit einem 4:0 Sieg gegen Thal furios in die Saison. Dann gewann man in Übelbach - und holte in der dritten Runde ein Unentschieden gegen den GAK. Als man dann auch Andritz besiegte, war man voll in der Spur. Es folgten drei Niederlagen an den nächsten Spieltagen. Man besiegte Kumberg, gewann in Eggersdorf - holte ein 4:0 gegen Deutschfeistritz. Es folgten wieder zwei Niederlagen - das Spiel in Grambach wird erst im Frühjahr stattfinden. Das ergibt aktuell 19 Punkte - man ist in der Mittelklasse platziert. Dies zeigen auch die erzielten 28 Tore und die 27 Treffer, die man hinnehmen musste.

Jakob Sammer im Word Rap

Denkwürdigstes Spiel oder wichtigstes Tor? "Mein Doppelpack letzte Saison zum Sieg im Derby gegen Deutschfeistritz waren vermutlich meine zwei wichtigsten Tore! Ein Doppelpack ist für einen Innenverteidiger sowieso immer etwas seltenes."





Prägender Moment in Deiner Karriere? "Da fällt mir kein besonderer Moment ein! Aber da man aus Fehlern am besten lernt und es keine absolut fehlerfreien Partien gibt, kann man aus jedem Spiel etwas mitnehmen."





Dein Lieblingsessen? "Pizza"



Dein Lieblingsgetränk? "Wasser aber vor allem nach einem Sieg am liebsten das ein oder andere Bier!"





Dein Lieblingsspieler: "Thomas Schmerlaib und Daniel Reinbacher! Leider hat letzterer seine Karriere viel zu früh beendet"



Was magst du überhaupt nicht? "Egoismus und Selbstdarstellung"





Was magst du ganz besonders? "Teamgeist und gewinnen"

Du hattest als Verteidiger noch keinen Platzverweis in knapp 450 Spielen und nur 21 gelbe Karten! "Ja das stimmt - aber ich bin ja auch erst seit meinem 3. Kampfmannschaftsjahr Innenverteidiger. Meine ganze Jungenzeit und auch die ersten beiden Jahre in der Kampfmannschaft war ich immer am offensiven Flügel oder als Stürmer im Einsatz!"

Trotzdem erstaunlich - es gibt zahlreiche Innenverteidiger mit ähnlich vielen Spielen und 150 gelben Karten ! "Ja das wäre mir zu viel - ich bin sehr froh, dass ich in meiner Laufbahn noch nie ein Spiel gesperrt war. Versuche auch generell eher mit Auge als mit Aggressivität zu verteidigen!"



Gibt es besondere Ziele? "Noch viel Spaß am Fußball haben, verletzungsfrei bleiben und versuchen meinen Mitspielern am Platz so gut wie möglich zu helfen."

Aufsteiger in Eurer Liga? "Ich glaube am Ende macht es Andritz!"

Ligaportal? "Weltklasse, vor allem für den Amateurfußball!"

Bericht Florian Kober - Fotos SV Peggau

