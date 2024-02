Daniel Brauneis - Tore pflastern seinen Weg - "Es waren schon ein, zwei gute Spiele dabei!"

Details Mittwoch, 31. Januar 2024 17:44

Zu Beginn der Saison präsentierte der Unterligist aus Raaba - Grambach eine überraschende Verstärkung. Daniel Brauneis wechselte aus Voitsberg ins Grazer Umland. Der Stürmer wurde 1993 von seinen Eltern bei der Sportunion Hitzendorf angemeldet. Der Weg führte ihn später unter anderem zum GAK, zu Wacker Innsbruck und 2016 nach Voitsberg. Der Offensivspieler war Leistungsträger beim Landesligisten - am Ende stand der Meistertitel und Brauneis begann seine nächste Mission in der Unterliga MItte.

Raaba-Grambach unter dem neuen Trainer Richard Wemmer zeigte zunächst in der Saison wechselhafte Leistungen. Eine genaue Beurteilung war nach den ersten Wochen schwierig, aber wie von Ligaportal vorhergesagt, hatte diese Mannschaft das Potenzial zur Verbesserung. Nach erfolgreichen Wochen am Ende der Herbstrunde kletterte die Mannschaft auf den 7. Platz der Unterliga Mitte. Man wird sehen wie weit es das Team in der Rückrunde bringen wird. Brauneis wird für Tore sorgen - 12 sind es für Grambach bereits - knapp 400 sind es in seiner Karriere bisher ingesamt.

Daniel Brauneis im Wordrap

Mein bestes Spiel - "Das müssen andere entscheiden, ich denke, es waren aber schon ein, zwei gute Spiele dabei!"

Mein wichtigstes Spiel - "Ich erinnere mich speziell an zwei Spiele: Relegation mit dem GAK gegen Hartberg und das Saisonfinale mit dem ASK Voitsberg gegen DSV Leoben - Ausgang leider bekannt..."

Das mag ich - "Teamspirit!"

Das mag ich nicht - "Negative Einstellung, vorzeitig aufzugeben!"

Im Leben ist mir wichtig - "Die Gesundheit meiner Familie ist sehr wichtig für mich!"

Familie - "Die Familie ist für mich das Wichtigste in meinem Leben!"

Lieblingsverein - "Mein Verein ist der FC Barcelona!"

Lieblingsspieler - "Aktuell finde ich Erling Haaland interessant, früher war es Ronaldo. Der brasilianische Weltmeister"

Ich möchte als Spieler erreichen - "Ich möchte aktuell die Meisterschaft mit Grambach positiv bestreiten!"

Lieblingsessen - "Ich liebe Pasta!"

Lieblingsgetränk - "Wasser, aber hin und wieder darf es einmal ein Bier sein!"

Beckenbauer - "Herausragender Fußballer"

Ligaportal - "Tolles Medium für den Amateurfußball"

Bericht und Fotos Florian Kober