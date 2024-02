USV St.Marein - Hamza Hamzic im Wordrap - James Cook wieder im Training

Details Dienstag, 13. Februar 2024 15:59

Hamza Hamzic spielt seit Sommer beim USV St.Marein. Der 30 - Jährige ist im steirischen Fußball gut bekannt und kam vom SV Andritz ins Grazer Umland. Sein Weg in den letzten Jahren führte ihn unter anderem bis in die Oberliga mit dem SV Feldbach. Jetzt ist er wichtiger Bestandteil des Teams von Trainer Wolfgang Kiegerl in der Unterliga Mitte. Im Herbst erzielte er acht Tore für den Verein im Mittelfeld der Liga.

Hamza Hamzic im Wordrap

Mein bestes Spiel - "Da waren schon einige gute dabei, schwer zu sagen, sollen andere entscheiden!"

Mein wichtigstes Spiel- "In meiner Zeit in Feldbach(OLS) waren da schon einige Interessante Gegner und Spiele dabei, vor allem die Vorbereitungsspiele gegen die Regionalliga Mannschaften oder höher , wie St. Anna am Aigen , Bad Gleichender oder Sturm Amateure waren für mich persönliche Höhepunkte in der Amateurkarriere."

Das mag ich - "Ehrlichkeit und Disziplin!"

Das mag ich nicht - "Lügen und Menschen mit zwei Gesichter."

Im Leben ist mir wichtig - "Gesundheit und Familie!"

Familie -"Meine 3 Prinzessinnen, meine Frau und meine zwei Töchter sind mein Treibstoff -Privat sowie sportlich!"

Mein Lieblingsverein -"Nur der BVB"

Mein Lieblingsspieler -"Kaka, war mir immer eine Inspiration, bei seiner Fußballzeit beim AC Milan war der einfach unglaublich."

Ich möchte als Spieler erreichen -"Jünger werde ich nicht (haha), daher will ich nochmal angreifen, mit dem Wolfgang fällt das fit werden in der Vorbereitung auch nicht schwer. Corona hats mir damals leider vermasselt, die Torschützenkanone zu holen, der Anreiz ist da, schauen wir mal - (14 Tore Hinrunde beim LUV in der GLM - 2019/2020)!"

Mein Lieblingsessen -"Pasta!"

Mein Lieblingsgetränk -"Soda Zitron und Cola Zero!"

In diesem Verein bin ich, "weil Unser Coach, der Wolfi mich dazu bewegt hat und ich das Vertrauen spüre und ich ihn sehr schätze, vor allem als Mensch ist er eine tolle Persönlichkeit !"

Das möchte ich unbedingt noch sagen -"Mit St. Marein wollen wir in der Rückrunde nochmals angreifen, wir haben uns weiterentwickelt und auf 2-3 Positionen verstärkt. Man sollte uns nicht auf die leichte Schulter nehmen."

Ligaportal -"Ein tolles Portal für den Amateurfußball! Danke!"

Wie geht es bei Euch weiter? - "Wir haben am 29.01 den Trainingsstart hingelegt und haben bis dato ein Aufbauspiel gegen Paldau gehabt, welches wir mit 4:2 gewonnen haben. Vom 23-25.02.2024 haben wir ein Teambuilding, es geht darum die neuen Spieler zu integrieren und um uns noch besser kennenzulernen."

"Mit James Cook haben wir jetzt auch einen unglaublichen Tormann zwischen den Pfosten, der ein Unterschied - Spieler ist. Somit haben wir nun einen sehr guten Mix zwischen Erfahrung und Jugend."

Das Team aus dem Grazer Vorort stieg im Sommer 2022 in die Unterliga Mitte auf und hat sich mittlerweile wieder dort etabliert. In der Herbstrunde war das Team immer wieder von Verletzungen geplagt, der erfahrene Trainer Kiegerl hatte jedoch immer eine Alternative parat. Insgesamt wechselte man zwischen begeisternden Vorstellungen und Tagen, an denen einfach nichts zusammenlief.

Man startet am 17.03.2024 mit einem Heimspiel gegen den starken Aufsteiger aus Liebenau - es folgt die Auswärtspartie in Hitzendorf.

Bericht Florian Kober