Rekordsieg: Kalsdorf II lässt sich von Peggau überrumpeln

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 19:51

SV Baumit Peggau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Peggau kassierte die Reserve von SC Kalsdorf eine deutliche Niederlage.

SV Baumit Peggau erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (9.). Jakob Sammer baute den Vorsprung von SV Peggau in der 14. Minute aus. In der 35. Minute legte SV Peggau zum 4:0 nach. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Paul Krebs mit dem 5:0 für SV Baumit Peggau zur Stelle (40.). Die Partie war für Kalsdorf II bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. SV Peggau überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 (52.). Stefan Pfleger schraubte das Ergebnis in der 54. Minute mit dem 7:0 für SV Baumit Peggau in die Höhe. Am Ende fuhr SV Baumit Peggau einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Peggau bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SC Kalsdorf II in Grund und Boden spielte.

Mit dem souveränen Sieg gegen Kalsdorf II festigte SV Peggau die vierte Tabellenposition. Die bisherige Spielzeit von SV Baumit Peggau ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Peggau verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat SV Baumit Peggau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SC Kalsdorf II immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 55 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison.

SV Peggau tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Thal an. Einen Tag später empfängt Kalsdorf II Sportunion Hitzendorf.

Stimme zum Spiel:

Markus Pfingstl, Trainer Peggau:

"Wir haben gut in das Spiel gefunden und haben gut über die Seiten kombiniert. Ich war mit der Chancenauswertung sehr zufrieden. Ich möchte den Jungs für die bisherige Saison ein riesengroßes Kompliment aussprechen."

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SC Kalsdorf II, 8:0 (5:0)

6 Moritz Goergl 1:0

9 Moritz Goergl 2:0

14 Jakob Sammer 3:0

35 Moritz Goergl 4:0

40 Paul Krebs 5:0

52 Moritz Goergl 6:0

54 Stefan Pfleger 7:0

78 Manuel Trojer 8:0

by ReD

