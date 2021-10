9:1 Kantersieg: Hitzendorf bleibt vorne dran

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 19:54

Die SU Hitzendorf demontierte den USV Eggersdorf im wahrsten Sinne des Wortes. DIe Heimischen wurden ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und ließen keinen Zweifel an ihrer Vormachtstellung aufkommen. Am Ende siegten die Hitzendorfer mit 9:1.

Franz Rastl ist mit seinen Hitzendorfern auf Erfolgskurs

In der siebten Minute ging Sportunion Hitzendorf in Führung. Mit einem schnellen Hattrick (12./18./22.) zum 4:0 schockte Elias Wolfbauer Eggersdorf. Der Stürmer (30.) und Dennis Weigelt (35.) brachten SU Hitzendorf mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Angesichts der desolaten Vorstellung von USV Taucher-Erdbau Eggersdorf in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für Sportunion Hitzendorf in die Pause. In der 59. Minute legte Weigelt zum 7:0 zugunsten von SU Hitzendorf nach. Pascal Muratha erzielte in der 64. Minute den Ehrentreffer für USV Eggersdorf. Der Gastgeber überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:1 (70.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als SU Hitzendorf für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende fuhr SU Hitzendorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Sportunion Hitzendorf bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Eggersdorf in Grund und Boden spielte.

Mit dem Erfolg macht es sich Sportunion Hitzendorf weiter in der Aufstiegsregion bequem. Die Defensive von SU Hitzendorf (zehn Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga Mitte zu bieten hat. Mit dem Sieg knüpfte SU Hitzendorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Sportunion Hitzendorf zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Acht Spiele ist es her, dass Sportunion Hitzendorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SU Hitzendorf weiter im Abstiegssog. Die Offensive von USV Eggersdorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 13 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Eggersdorf alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte USV Taucher-Erdbau Eggersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Samstag trifft Sportunion Hitzendorf auf die Zweitvertretung von SC Kalsdorf, USV Eggersdorf spielt tags zuvor gegen GAK 1902 Amateure.

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Wir waren in allen Belangen besser, hätten noch mehr Tore schießen können. Nach dem Ausschluß des Gegner war es endgültig vorbei."

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 9:1 (6:0)

7 Markus Fuerst 1:0

12 Elias Wolfbauer 2:0

18 Elias Wolfbauer 3:0

22 Elias Wolfbauer 4:0

30 Elias Wolfbauer 5:0

35 Dennis Weigelt 6:0

59 Dennis Weigelt 7:0

64 Pascal Muratha 7:1

70 Armin Tuechler 8:1

91 Thomas Guenter Bernsteiner 9:1

Foto: Richard Purgstaller

