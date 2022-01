Durchaus vorstellbar: "Bomber" Mario Haas greift Peggau unter die Arme

Details Donnerstag, 27. Januar 2022 21:10

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Mittelacht nach der Herbstrunde der SK Fliesen Garber Werndorf. Dahinter folgt mit einem 2-Punkte-Rückstand die Sportunion Hitzendorf. Mit einem Respektabstand sind dann der USV Kainbach-Hönigtal und der SV Baumit Peggau die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf um den möglichen Relegationsplatz bzw um den Titel, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Peggau-Sektionsleiterin Frau Mag. Isabella Fodermayer stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Isabella Fodermayer: "Generell sind wir sehr zufrieden mit der ersten Hälfte. Wir konnten starke Partien spielen, mussten aber auch verletzungstechnisch Rückschläge hinnehmen. Ein Highlight war natürlich der Derbysieg."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Isabella Fodermayer: "Unsere Stärken sind definitiv im Ausdauerbereich und im guten Zusammenhalt der Mannschaft zu sehen. Hier gilt es aber auch den Hebel anzusetzen, um vor allem die Burschen noch mehr zusammen zu schweißen bzw. auch unsere jungen Spieler noch besser zu integrieren."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Isabella Fodermayer: "Leider beendeten zwei unserer Routiniers ihre Karriere mit Dominic Hassler und Christoph Pirstinger. Einige unserer jungen Wilden haben im Herbst bewiesen, dass sie das Potential für die KM 1 haben, auf diese zählen wir."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Isabella Fodermayer: "Handlungsbedarf gibt es grundsätzlich keinen, jedoch muss man immer Augen und Ohren offenhalten."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Isabella Fodermayer: "Zum Glück nicht."

Auch abseits des grünen Rasens ist die Harmonie in der Mannschaft soweit vollauf gegeben.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Isabella Fodermayer: "Gestartet wurde bereits am 17.1.2022."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Isabella Fodermayer: "Etablierung der jungen Spieler, guten Fußball spielen und natürlich keine Verletzten."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Isabella Fodermayer: "Sehr gut."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Isabella Fodermayer: "Das wird ein heißer Kampf um Platz 1. Werndorf aber auch Kainbach/H. werden hier definitiv viel mitzureden haben."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Isabella Fodermayer: "Der Patriot sagt immer "Ja"."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Isabella Fodermayer: "Als St. Pauli Anhänger würde ich mich persönlich natürlich über Timo Schultz bzw. Guido Burgstaller freuen. Komplettieren würde das Ganze dann der Bomber, Mario Haas als Spielertrainer, höchstpersönlich."

Bild: SV Peggau

© Robert Tafeit