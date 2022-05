Souveräner Auftritt: Peggau lässt in Raaba-Grambach nichts anbrennen

Details Samstag, 21. Mai 2022 12:50

SV Baumit Peggau kam gegen SV Technopark Raaba-Grambach zu einem klaren 3:0-Erfolg. SV Peggau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Gäste hatten SV Raaba-Grambach im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 8:0 gesiegt.

Der SV Peggau konnte in Raaba-Grambach all seine Vorzüge in die Waagschale werfen.

Peggau erweist sich als sehr spielfreudig

In Minute 17 traf SV Baumit Peggau zum ersten Mal ins Schwarze. Zur Pause hatte SV Peggau eine hauchdünne Führung inne. Im Gesamten betrachtet ging die Führung der Peggauer dann soweit schon in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel gelang es der Reiber-Truppe dann für noch klarere Fronten zu sorgen.

Der Gastgeber steht auf verlorenen Posten.

Manuel Trojer beförderte das Leder zum 2:0 von SV Baumit Peggau über die Linie (55.). Daniel Reinbacher besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für SV Peggau (73.). Am Ende punktete SV Baumit Peggau dreifach bei Raaba-Grambach.

Starke Peggauer Bilanz

SV Technopark Raaba-Grambach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der Heimmannschaft unteres Mittelfeld. 9 Siege, drei Remis und 11 Niederlagen hat SV Raaba-Grambach momentan auf dem Konto.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Peggau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. 12 Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Baumit Peggau derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV Peggau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Freitag tritt Raaba-Grambach bei Sportunion Hitzendorf an, während SV Baumit Peggau einen Tag später USV Taucher-Erdbau Eggersdorf empfängt.

Startformationen:

Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Michael Fras, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Fabian Macher, Rene Tonner, Julian Götz (K), Moritz Sakl, Christian Bischof, Martin Gradwohl, Laurenz Sacher , BEd

Peggau: Marvin Peer - Vedran Keser, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Daniel Reinbacher, Manuel Trojer - Moritz Görgl, Jonas Bauer, Markus Höll, Andreas Hostniker, Björn Gfrerer -



Raaba Grambach Arena, 100 Zuseher, SR: Dalibor Popovic

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – SV Baumit Peggau, 0:3 (0:1)

73 Daniel Reinbacher 0:3

55 Manuel Trojer 0:2

17 Markus Hoell 0:1