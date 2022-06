Kurz vorm Ziel: Den Werndorfern fehlt noch ein Punkt zum Titelgewinn

Details Sonntag, 05. Juni 2022 12:22

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SK Werndorf und SV Deutschfeistritz an diesem 25. Spieltag. Die Überraschung blieb aus, sodass SV AQUAFUX Deutschfeistritz eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Werndorf das Heimteam mit einem beeindruckenden 7:0 vom Feld gefegt.

Werndorf-Trainer Hannes Reinmayr will dem Verein zum Abschied den Oberliga-Aufstieg hinterlassen.

Deutschfeistritz macht es den Werndorfern schwer

SK Fliesen Garber Werndorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Pascal Wallner traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Philipp Vorraber schoss für SV Deutschfeistritz in der 15. Minute das erste Tor. Andreas Bauer war zur Stelle und markierte das 2:1 von SK Werndorf (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Rene Tippl in der 25. Minute. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause.

Letztlich hat der Leader knapp die Nase vorne

Daniel Pinnitsch witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Werndorf ein (61.). Mit dem Ende der Spielzeit strich SK Fliesen Garber Werndorf gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz die volle Ausbeute ein. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Reinmayr-Truppe unmittelbar vor dem Gewinn des Meistertitels stehen. So reicht am letzten Spieltag zuhause gegen den Nachzügler Hausmannstätten bereits ein Remis und man muss auf den Visitenkarten die Korrektur "Oberligaverein" anbringen.

Bilanzen: Deutschfeistritz - solala Werndorf - top

In der Endphase des Fußballjahres rangierte SV Deutschfeistritz im unteren Mittelfeld. Nun musste sich SV AQUAFUX Deutschfeistritz schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die acht Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach einer tollen Saison steht SK Werndorf, kurz vor deren Abschluss, mit 68 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Die Offensive des Gasts in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Deutschfeistritz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 86-mal schlugen die Angreifer von Werndorf in dieser Spielzeit zu.

SV AQUAFUX Deutschfeistritz kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SK Fliesen Garber Werndorf derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Kommende Woche tritt SV Deutschfeistritz bei SV Andritz AG an (Samstag, 18:00 Uhr), parallel genießt SK Werndorf Heimrecht gegen SV Hausmannstätten.

Startformationen:

Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Marco Moser, Florian Pusterhofer, Martin Schriebl, Jan Fegerl - Philipp Eisath, Bastian Feldhofer, Nico Sellitsch, Rene Tippl (K) - Julian Riesel, Philipp Vorraber

Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Franz Kienleitner (K), Alexander Plhak, Christof Hamma, Andreas Bauer - Kevin Sandner, Daniel Pinnitsch - Pascal Wallner, Andreas Fischer, Marco Nager



Schulsportanlage Deutschfeistritz 200 Zuseher, SR: Nedim Zahirovic

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Mitte: SV AQUAFUX Deutschfeistritz – SK Fliesen Garber Werndorf, 2:3 (2:2)

61 Daniel Pinnitsch 2:3

25 Rene Tippl 2:2

18 Andreas Bauer 1:2

15 Philipp Vorraber 1:1

2 Pascal Wallner 0:1