Klare Sache: Leader Unterpremstätten gibt sich in Thal keine Blöße

Details Samstag, 27. August 2022 15:20

Für SV Thal gab es in der Partie gegen SC PORR Unterpremstätten, an deren Ende eine 2:6-Niederlage stand, nichts zu holen.

Der Leader erfüllt die Favoritenstellung

SC Unterpremstätten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Kaier traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der Mittelfeldspieler lenkte den Ball dann auch ins eigene Tor und bescherte SV Thal den 1:1-Ausgleich (34.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Lukas Bracun aufseiten von Unterpremstätten das 2:1 (40.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Stefan Kirchberger einen weiteren Treffer für den Gast. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Thal steht auf verlorenen Posten

Für ruhige Verhältnisse sorgte Patrick Rupprecht, als er das 4:1 für SC PORR Unterpremstätten besorgte (49.). Bracun beseitigte mit seinen Toren (65./66.) die letzten Zweifel am Sieg des Tabellenprimus. SC Unterpremstätten musste den Treffer von Gianluca Kassler zum 2:6 hinnehmen (68.). Letztlich fuhr Unterpremstätten einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

SV Thal tritt am kommenden Freitag bei SV Technopark Raaba-Grambach an, SC PORR Unterpremstätten empfängt am selben Tag SV Andritz.

Startformationen:

Thal: Jakob Neubauer - Lukas Ott, David Paar - Philipp Hepflinger, Moritz Langmann (K), Nico Stoff, Benjamin Hepflinger, Jakob Orasche, Lorenz Url - Daniel Ott, Gianluca Kassler

Unterpremstätten: Moritz Sebastian Primus, Ivan Dzidzic, Dominik Hornig, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Lukas Bracun, Dominic Summer



Freizeitparkstadion, 100 Zuseher, SR: Stephan Koren

by: Roo

