In bester Geberlaune: Feldkirchen brettert über St. Marein/Graz drüber

Details Samstag, 03. September 2022 09:37

Feldkirchen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon.

Anfangs war es eine offene Geschichte

Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Das Heimteam wurde der Favoritenrolle gerecht. Marco Hacker brachte USV St. Marein/Graz in der achten Minute in Front. In Minute 28 hatte SV Feldkirchen den Ausgleich parat. Anto Davidovic versenkte die Kugel zum 2:1 (31.). Feldkirchen nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Jetzt lässt Feldkirchen Ball und Gegner laufen

Nico Kiss (55.) und Davidovic (67.) erhöhten, ehe Alija Lejlic das 5:1 besorgte (72.). Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Lukas Bauer (78.), Edin Ibric (88.) und Stefan Voura (89.), die weitere Treffer für SV Feldkirchen folgen ließen. Am Ende kam Feldkirchen gegen St. Marein/Gr. zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Feldkirchen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Mit 18 geschossenen Toren gehört Feldkirchen offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Mitte. SV Feldkirchen ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und ein Unentschieden.

USV St. Marein bei Graz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. 10:22 – das Torverhältnis von USV St. Marein/Graz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die bisherige Saisonbilanz von St. Marein/Gr. bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Siege waren zuletzt rar gesät bei USV St. Marein bei Graz. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist Feldkirchen zu GAK 1902 Amateure, zeitgleich empfängt USV St. Marein/Graz SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

Stimme zum Spiel:

Mario Strohmayer, Trainer SV Feldkirchen:

"Die erste Halbzeit war nicht gut von uns, da hat die Spannung und der Kampfgeist gefehlt, wir haben das Spiel zu locker genommen.

Nach einer klaren Ansprache in der Halbzeit hat die Mannschaft aber die Vorgaben in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt und mit viel mehr Intensität gespielt und sehr schöne Tore geschossen."

Startformationen:

Feldkirchen: Michael Solnier - Tomislav Bosankic, Philipp Mitteregger (K), Marijan Bilic, Felix Schütz - Nico Kiss, Pascal Manu, Stefan Voura, Philip Gabriel Malaestean, Anto Davidovic - Alija Lejlic

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Elias Moser, Christoph Holzmann, Lukas Kapfenberger, Philipp Fuchs (K) - Ziga Harl, Marco Hacker, Can Sariboga, Mitja Koder - Dejan Hager, Muamer Tarhan



Josef Greger Stadion, 150 Zuseher, SR: Jörg Eberhard

by: Roo

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – USV St. Marein bei Graz, 8:1 (2:1)

89 Stefan Voura 8:1

88 Edin Ibric 7:1

78 Lukas Bauer 6:1

72 Alija Lejlic 5:1

67 Anto Davidovic 4:1

55 Nico Kiss 3:1

31 Anto Davidovic 2:1

28 Felix Schuetz 1:1

8 Marco Hacker 0:1