Schwere Verletzung: Hubschraubereinsatz überschattet Peggauer Heimsieg gegen Kumberg

Details Samstag, 10. September 2022 12:03

Der souveräne 5:2 Heimsieg des SV Baumit Peggau gegen den SVU well welt Kumberg wurde von einer Verletzung eines Kumberger Spielers überschattet. Der Spieler war bewegungsunfähig - der Notarzthubschrauber musste kommen - der Spieler befindet sich auf dem Weg der Besserung. Auch Ligaportal.at wünscht Jan-Peter Svetits alles Gute.

Peggau ging nach sechs Minuten in Führung

Von Beginn an war die Heimmannschaft überlegen und erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Schmerlaib traf nach einem Gestocher im Sechzehnmeterraum in der sechsten Minute zur frühen Führung. Jedoch das Tor blieb für viele nebensächlich, denn rund 20 Minuten später überschattete eine tragische Verletzung die Begegung.

In der 27 Minute blieb den 120 Besuchern samt allen Protagonisten das Herz stehen: Bei einem Tackling stürzte ein Peggauer Spieler auf Jan-Peter Svetits und klatschte mit seiner Hüfte auf den Kopf. Der verletzte Spieler verspürte ein Taubheitsgefühl und eine Bewegungunfähigkeit, der am Platz anwesende Arzt leitete sofort sämtliche Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verständigte zusätzlich den Notarzthubschrauber. Die Partie musste für rund eineinhalb Stunden unterbrochen werden - der verletzte Spieler wurde ins UKH Graz abtransportiert.

Die Partie musste für 1,5 Stunden unterbrochen werden

Das Spiel wurde dennoch weitergeführt - bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nach dem Wiederbeginn merkte man den Gästen zunächst den Schock der Verletzung ihres Kameraden nicht an - in Minute 53 gelang dem SVU Kumberg sogar der Ausgleich. Fabian Tödtling nutzte einen Abwehrfehler eiskalt aus und stellte auf 1:1.

Jakob Sammer stellte die Weichen für SV Baumit Peggau auf Sieg, als er in Minute 56 mit dem 2:1 zur Stelle war. Sein Freistoß von der Mittellinie (!) landete über die gesamte Kumberger Defensive hinweg im Tor. Manuel Trojer versenkte, nach einem Pass in die Tiefe, die Kugel zum 3:1 für SV Peggau (63.). Jetzt war der Bann der Gäste endgültig gebrochen und der Siegeswillen dahin.

Sammer traf von der Mittellinie

In der 75. Spielminute setzte sich SV Peggau erneut durch und erzielte das vorentscheidende 4:1 durch Moritz Görgl. Nur sechs Minuten später trafen die Hausherren erneut - Björn Gferer erhöhte auf 5:1 (81.) In der 88. Minute brachte Kumberg das Netz zum Zappeln. Der zweite Tagestreffer von Tödtling diente aber nur noch der Ergebniskorrektur. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Baumit Peggau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SVU well welt Kumberg.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Peggau stets gesorgt, mehr Tore als SV Baumit Peggau (19) markierte nämlich niemand in der Unterliga Mitte. SV Peggau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Peggau ist seit drei Spielen ungeschlagen

Mit diesem Sieg zog SV Baumit Peggau an SVU Kumberg vorbei auf Platz fünf. Die Gäste fielen auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

SV Peggau tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 19:00 Uhr, bei SC PORR Unterpremstätten an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Kumberg USV St. Marein bei Graz.

Stimmen zum Spiel:

Helmut Reiber, Trainer Peggau:

"Die Unterbrechung und die Verletzung des Gegners hat uns mehr geschadet als genutzt. Wir haben dann nur mehr verwaltet, waren zu passiv und haben den Gegner stärker werden lassen. Nach dem 2:1 haben wir die Kontrolle wieder übernommen und uns schlussendlich verdient durchgesetzt."

Dominic Hassler, Sportchef Peggau:

"Wir sind froh, dass es dem Spieler den Umständen entsprechend gut geht. Wir sind erleichtert und wünschen auf diesem Wege gute Besserung und freuen uns auf das Spiel in Kumberg, wo er hoffentlich wieder dabei ist."

Wolfgang Hopfer, Trainer Kumberg bei Weiz:

"Nach der schweren Verletzung unseres Spielers war es für uns logischerweise nicht mehr einfach ins Spiel zu finden. Wir wollten eigentlich das Spiel nicht mehr fertig spielen, der Schiedsrichter hat uns aber informiert, dass dies die Statuten nicht zulassen. Das Ergebnis spiegelt nicht das Gezeigte wider, die Begegnung war viel enger, als es der Spielstand am Ende niederschreibt."

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SVU well welt Kumberg, 5:2 (1:0)

88 Fabian Toedtling 5:2

81 Bjoern Gfrerer 5:1

75 Moritz Goergl 4:1

63 Manuel Trojer 3:1

56 Jakob Sammer 2:1

53 Fabian Toedtling 1:1

6 Thomas Schmerlaib 1:0

Startformationen:

SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Samuel Peinsipp - Markus Höll, Daniel Reinbacher, Andreas Hostniker, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer, Thomas Handl - Moritz Görgl

Kumberg: Kai - Lorenz Hierzer - Kevin Hacker, Daniel Stachel, Jan Peter Svetits, Michael Windisch - Florian Gangl, Bernhard Auer (K), Max Birke, Fabian Tödtling, Marco Gamper - Dominik Messner

by René Dretnik

Foto: Screenshot by Daniel Ringsmuth