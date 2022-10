Vorne angedockt: Peggau versteht sich auch in Thal durchzusetzen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 09:57

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Peggau mit 3:2 gegen SV Thal für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass SV Thal eine Niederlage kassierte.

Peggau ist das federführende Team

Thomas Schmerlaib brachte sein Team in der 17. Minute nach vorn. In der 28. Minute waren es dann nur mehr zehn Peggauer. Torhüter Marvin Peer sah den Glattroten Karton (Torchancenverhinderung). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte SV Baumit Peggau das 2:0 (42.) - Torschütze: Moritz Görgl. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Jetzt steht die Partie Spitz auf Knopf

Gianluca Kassler schlug doppelt zu und glich damit für SV Thal in Überzahl aus (49./53.) - neuer Spielstand 2:2. In Minute 57 bejubelte SV Peggau das 3:2. Moritz Görgl traf dabei mit einem sehenswerten Freistoßball in die Maschen.

Thal kommt jetzt noch ins Spiel und drängt auf den Ausgleich. Peggau kommt aber auf der anderen Seite auch noch zu Konterchancen. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit sah dann Christoph Groß (Thal) noch den Gelb-Roten Karton. In den 90 Minuten waren die Gäste im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Thal und fuhren somit einen 3:2-Sieg ein.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Thal klar erkennbar, sodass bereits 42 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In dieser Saison sammelte SV Thal bisher drei Siege und kassierte acht Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Baumit Peggau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte SV Peggau in der Unterliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte SV Peggau an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Baumit Peggau sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist SV Baumit Peggau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SV Thal stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei USV St. Marein bei Graz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Peggau SV Andritz.

Stimme zum Spiel:

Dominic Hassler, Sportlicher Leiter Peggau:

"Absolut zufrieden, Chancen für mehrere Tore sowohl vor und nach dem Ausschluss vergeben, in kurzer Drangphase nach der Pause leider die Tore kassiert, aber prompt die Führung zurückerobert, am Ende hat die Kraft nachgelassen (Wechselkontingent schon ausgeschöpft), aber mit tollem Kampfgeist und ein wenig Glück zu Recht 3 Punkte mitgenommen! Mannschaft passt perfekt zusammen und spielt sehr guten Herbst, freuen uns jetzt auf das letzte Heimspiel am Sa (Heimspieldoppel mit unserer zweiten Mannschaft) und wollen unsere Serie natürlich fortsetzen."

Startformationen:

SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Philipp Hepflinger, Valentin Schantl, Jakob Orasche, Benjamin Hois - Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Benjamin Hepflinger (K), Christoph Groß, Gianluca Kassler

SV Baumit Peggau: Marvin Peer - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Samuel Peinsipp - Robert Affenberger, Jonas Bauer, Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Daniel Reinbacher, Thomas Handl - Moritz Görgl



Freizeitparkstadion, 90 Zuseher, SR: Andre Müller

by: Roo

Unterliga Mitte: SV Thal – SV Baumit Peggau, 2:3 (0:2)

57 Moritz Goergl 2:3

53 Gianluca Kassler 2:2

49 Gianluca Kassler 1:2

42 Moritz Goergl 0:2

17 Thomas Schmerlaib 0:1