Trainerwechsel: Beim SV Andritz holt man Ex-Spieler als Coach zurück

Details Samstag, 07. Januar 2023 12:01

Beim SV Andritz, der gegenwärtig in der Unterliga Mitte am 6. Tabellenplatz zu finden ist, gibt es einen Trainerwechsel zu vermelden. So kehrt der ehemalige Spieler Marco Pegrin nun als Betreuer zurück zum Verein. Er ersetzt dort David Mayer auf der Kommandobrücke. Die Andritzer gelten seit Beginn der 2000-er-Jahre als Grenzgänger zwischen der Oberliga bzw. der Unterliga. Permanent wechseln einander diese zwei Spielklassen ab. Zuletzt war man in der OLM von Sommer 2012 bis 2015 mit von der Partie. Aktuell ist man nun bereits das 8. Spieljahr infolge in der ULM antreffbar. Früher oder später hat man es beim SV Andritz wieder auf der Tagesordnung stehen, beim Kampf um den Meistertitel eingreifen zu können.

Der neue Trainer war zuletzt in Gratkorn im Einsatz

Marco Pegrin kehrt nach zweieinhalb Jahren wieder zum SV Andritz zurück. Am 29. Jänner 2016 schloss sich Pegrin dem SV Andritz an und spielte dort bis zum Ende der Saison 2018/19. Danach musste er leider verletzungsbedingt passen und beendete seine aktive Karriere.

Am 04. Feber 2020 wurde er schließlich Co-Trainer in St. Stefan/Stainz, ehe er zur Saison 21/22 als Cheftrainer beim Oberligisten Gratkorn anheuerte. Nach einer Saison, die er mit 29 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz beendete, wurde er am 18. September 2022 freigestellt, nun ist er wieder beim SV Andritz und wird ab sofort die Geschicke als Trainer leiten.

Gleichzeitig gilt es sich bei David Mayer für das letzte Jahr zu bedanken. Das Erbe von Reinhard Rottensteiner war kein leichtes, noch dazu verließen den Verein vor einem Jahr einige Leistungsträger. Durch den Einbau vieler junger Spieler wurden dennoch viele tolle Siege eingefahren. Der SV Andritz wünscht David Mayr Alles Gute für die Zukunft und seinem weiteren sportlichen Weg.

Statement Marco Pegrin:



"Ich bin überglücklich an alter Wirkungsstätte wieder arbeiten zu können, da ich hier die schönste Zeit meiner aktiven Karriere hatte. Der SV Andritz spielte einen guten Herbst, jedoch bin ich davon überzeugt, dass mit dieser Mannschaft in Zukunft noch mehr möglich ist. Wir werden den eingeschlagenen Andritzer Weg weitergehen und versuchen diesen besonderen Verein weiterzuentwickeln. Ich werde alles daran setzen, das in mich gesetzte Vertrauen, zurückzuzahlen und das Optimum rauszuholen."

Fotocredit: SV Andritz

by: Roo