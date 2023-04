Elf Partien ohne Niederlage: SC Unterpremstätten setzt Erfolgsserie fort

Details Freitag, 07. April 2023 23:22

Bei SC PORR Unterpremstätten gab es für SV Thal in der Unterliga Mitte nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Pflichtgemäß strich SC Unterpremstätten gegen SV Thal drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit einer herben 2:6-Abreibung aus Sicht von SV Thal zu Ende gegangen.

Der Tabellenführer legte gleich offensiv los

Der SCU legte mit Anpfiff gleich los und kam bereits nach drei Minuten zu einer Topchance, die Stange verhinderte jeoch die Führung. In den nächsten Minuten erspielte sich der Tabellenführer eine Chance nach der anderen. Das erste Tor des Spiels ging dann aber doch noch an Unterpremstätten. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SV Thal, denn Unglücksrabe Philipp Hepflinger beförderte den Ball per Kopf nach einem langen Ball ins eigene Netz (17.). Der SV Thal stand weiterhin massiv unter Druck und kam nur zu einigen Entlastungsangriffen. In der 35.Minute zeigte Schiedsrichter Glössl auf den Elfmeterpunkt und Lukas Bracun erhöhte souverän auf 2:0 (35.). Weiterhin stand der Thaler Keeper Neubauer im Mittelpunkt und bewahrte seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit kommt Thal besser ins Spiel

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam nun der Underdog besser ins Spiel und hatte tatsächlich Möglichkeiten zum Anschluss. Nach einer knappen Stunden wurden die Bemühungen dann belohnt. Johannes Egi war zur Stelle und markierte das 1:2 von SV Thal (59.). Nun sah man ein zeitweise recht ausgeglichenes Spiel, zahlreiche Ecken auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit entschied der Favorit dann das Spiel endgültig für sich. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrick Rupprecht für einen Treffer sorgte (92.). Ruchti hatte den Torschützen optimal angespielt und dieser schoß am chancenlosen Keeper vorbei zum Endstand. Schlussendlich verbuchte SC Unterpremstätten gegen SV Thal einen weiteren Heimerfolg.

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Unterpremstätten 44 Zähler zu Buche. Bei der Heimmannschaft greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 17 Gegentoren stellt SC PORR Unterpremstätten die beste Defensive der Unterliga Mitte. Elf Spiele ist es her, dass SC Unterpremstätten zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Thal. Die mittlerweile 63 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. SV Thal bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. In dieser Saison sammelte SV Thal bisher vier Siege und kassierte 13 Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV Thal deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist SV Thal in diesem Ranking auf.

Unterpremstätten tritt am kommenden Freitag bei SV Andritz an, SV Thal empfängt am selben Tag SV Technopark Raaba-Grambach.

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Ivan Dzidzic, Dominik Hornig, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Patrick Rupprecht, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Tobias Kirchberger, Florian Rupp, Lukas Bracun

Ersatzspieler: Moritz Sebastian Primus, Ruben Ruchti, Adrian Ofner, Ammar Parlic, Alexander Findner, Dominic Summer

Trainer: Ernst Mörth

SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Philipp Hepflinger, Michael Elias Groß, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url, Alexander Hacker, Christoph Groß - Moritz Langmann (K), Nico Stoff, Johannes Egi

Ersatzspieler: Daniel Dobida, Joel Heuberger, Daniel Ott, Yannick Suppan, Jakob Orasch

Trainer: Alexander Pettinger Stimmen zum Spiel: Franz Mörth, Trainer Unterpremstätten auf der Bank für den erkrankten Gerhard Schlatzer: "Bis zum 2:0 haben wir das Spiel dominiert und viele Chancen liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein unnötiges Gegentor bekommen, aber zum Schluss haben wir den Sack dann zu gemacht" Alexander Pettinger, Trainer SV Thal: "In der ersten Halbzeit haben wir uns das Leben durch die beiden selbst verschuldeten Tore schwer gemacht. Nach der Pause waren wir dem Ausgleich näher, mussten dann am Ende aufmachen und so haben wir dann das 1:3 bekommen" Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SV Thal, 3:1 (2:0)

92 Patrick Rupprecht 3:1

59 Johannes Egi 2:1

35 Lukas Bracun 2:0

17 Eigentor durch Philipp Hepflinger 1:0

