Ein Tor macht den Unterschied

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SVU well welt Kumberg mit 2:1 gegen SV Andritz für sich entschied. Einen packenden Auftritt legte SVU Kumberg dabei jedoch nicht hin. SV Andritz hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen. Trotzdem muss festgestellt werden, dass Kumberg nach einem schwierigen Start mit den Unentschieden in Hausmannstätten und gegen Eggersdorf in die Frühjahrsrunde, voll anschrieb. Es muss ja nicht immer ein Fußballfest sein um zu punkten.

Hacker und Gamper treffen in Halbzeit eins

Gäste Trainer Pegrin konnte fast mit der selben Mannschaft der letzten Woche auflaufen, mit der man einen 5:0 Sieg gegen Deutschfeistritz erzielte. Lediglich Jakob Riegler ersetze den abwesenden Lorenz Kompass. Kevin Hacker traf vor 199 Zuschauern nach sechs Minuten zur Führung für Kumberg. Die Gäste versuchten nun aktiver zu werden und den Ausgleich zu erzielen. In der 8.Minute vergab Becirevic eine Topchance zum Ausgleich. Kurz gesagt, es gelang nicht, denn in der 17. Minute erhöhte Marco Gamper auf 2:0 für das Heimteam. In der 35.Minute hatte Fabian Tödtling die Möglichkeit auf 3:0 zu erhöhen, es blieb jedoch bei der 2:0 Führung.Paul Schlager traf dann doch mit seinem zweiten Saisontor zum 1:2 zugunsten von SV Andritz (45+2.)

Kumberg spielt das Spiel nach Hause

Mit Beginn der zweiten Hälfte mussten die Gäste offensiver werden, sodass Kumberg zu guten Kontermöglichkeiten kam. Stefan Lenhart hielt den Kasten, einmal mit Hilfe von Kutlesa jedoch in der zweiten Halbzeit sauber.Obwohl SVU Kumberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Andritz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1. Somit wurden die Ostereier an diesem Karfeitag zugunsten des SV Kumberg verteilt.

SVU Kumberg behauptet nach dem Erfolg über SV Andritz den dritten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit von Kumberg ist weiter von Erfolg gekrönt. SVU well welt Kumberg verbuchte insgesamt elf Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SVU Kumberg zu besiegen. Natürlich hatte man sich gegen Eggersdorf und Hausmannstätten aber auch mehr als die zwei Punkte erwartet.

Mit 28 Zählern aus 17 Spielen steht SV Andritz momentan im Mittelfeld der Tabelle. Neun Siege, ein Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. SV Andritz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Freitag reist Kumberg zu USV Kainbach-Hönigtal, zeitgleich empfängt SV Andritz SC PORR Unterpremstätten.

Stimmen zum Spiel:

Aussendung SV Andritz:

"Es setzte im vierten Spiel der Rückrunde die zweite Pleite. Am kommenden Freitag gastiert der Tabellenführer bei uns. Dieser ist seit elf Spielen ohne Niederlage. Serien sind aber bekanntlich auch da um gebrochen zu werden"

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – SV Andritz, 2:1 (2:1)

47 Paul Schlager 2:1

17 Marco Gamper 2:0

6 Kevin Hacker 1:0

