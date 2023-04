Souveräner Erfolg bei SV Raaba-Grambach [Video]

Details Samstag, 08. April 2023 14:00

SV Technopark Raaba-Grambach steckte gegen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Im Hinspiel hatte SV Raaba-Grambach keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen. Nach der späten Enttäuschung gegen den Tabellenführer aus Unterpremstätten wollten die Gäste heute unbedingt drei Punkte holen.

Eggersdorf versuchte sofort das Spiel zu dominieren

Mit Beginn des Spiels versuchte Eggersdorf das Kommando zu übernehmen. Bereits nach drei Minuten setzte sich Seidl rechts durch und verfehlte das Grambacher Tor nur um Zentimeter. USV Eggersdorf ging durch Manuel Hauska in der elften Minute in Führung: Routinier Manuel Hauska setzte energisch nach und konnte den zunächst noch von Hösele hervorragend parierten Ball einschieben. In der Folge hatten die Gäste durch Dragcevic und noch einmal Hauska weitere Möglichkeiten um die Führung auszubauen. Der Defensivspezialist Marko Jelencic nahm sich ein Herz beförderte das Leder mit einem 20-Meter Schuß flach zum 2:0 der Gäste über die Linie (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nur zwei Mal tauchten die Gastgeber in der ersten Halbzeit gefährlich vorm SVE Gehäuse auf:

35 Sekunden nach Wiederbeginn fiel das 3:0

Mit dem 3:0 von Shirfan Hussain für Eggersdorf war das Spiel praktisch entschieden (46.). Dragcevic hatte einen klassichen Stanglpass in die Box gespielt und der junge Neuzugang verwandelte sicher. Nunmehr kamen die Gastgeber besser ins Spiel, man traf einmal die Latte und es folgte das 1:3 von Raaba-Grambach durch Ali Alexander Ivanescu (86.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der eingewechselte U18 Spieler Lukas Fürpass optimal freigespielt wurde und sein erstes Tor in der Unterliga erzielte.Mit Ablauf der Spielzeit schlug Eggersdorf SV Technopark Raaba-Grambach 4:1.

Trotz der Niederlage belegt SV Raaba-Grambach weiterhin den achten Tabellenplatz. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Raaba-Grambach. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. USV Taucher-Erdbau Eggersdorf liegt nun auf Platz zehn. USV Eggersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Eggersdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Am nächsten Freitag reist SV Technopark Raaba-Grambach zu SV Thal, zeitgleich empfängt USV Taucher-Erdbau Eggersdorf SV Hausmannstätten.

Bericht: Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 1:4 (0:2)

92 Lukas Fuerpass 1:4

86 Ali Alexander Ivanescu 1:3

46 Shirfan Hussain 0:3

37 Marko Jelencic 0:2

11 Manuel Hauska 0:1

