SC Unterpremstätten dank Bracun weiterhin voll im Geschäft

Details Samstag, 22. April 2023 14:51

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SC Unterpremstätten und USV Kainbach, die mit 2:1 endete. Unterpremstätten wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für Kainbach geendet. Das war im Herbst auch zugleich die einzige Niederlage des Aufstiegsaspiranten aus Premstätten. Die Sache wurde knapp, da sich die Gäste aus Kainbach ebenfalls seit Monaten in sehr guter Form befinden. Dies nachdem man den Saisonstart komplett vergeigt hatte und einen Trainerwechsel vornahm und seitdem Michael Sternthal am Ruder ist.

Feiner Unterliga-Fußball im Sportpark in Premstätten

Es entwickelte sich von Beginn an ein hochklassiges Spiel des Tabellenführers gegen den Vierten der Unterliga Mitte. Man sah zwei Teams, die seit Monaten in der Liga abräumen und ihre Stärken demonstrierten. Es ist das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber, das sie so unangenehm zu bespielen macht. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Die größte Chance dann in der 20.Minute als Schiedsrichter Ziberi keine Sekunde zögerte und auf Penalty für den Tabellenprimus entschied. Lukas Bracun war zuvor im Strafraum gelegt worden und er nahm sich selbst den Ball und brachte SC PORR Unterpremstätten in der 20. Minute mit 1:0 nach vorn.

USV Kainbach-Hönigtal glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus, beide Seiten vergaben gute Einschussmöglichkeiten. Die Keeper Lorber und Feldbaumer zeigten sich als ebenso in Form wie ihre Teams. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für SC Unterpremstätten in die Kabinen.

Mit Wiederbeginn erhöhte der Gast das Tempo ein weiteres Mal

Kainbach wollte hier zumindest einen Punkt. Man ging mutig in die Duelle und setzte immer wieder Nadelstiche in der gegnerischen Hälfte. So auch in der 65.Minute. Man spielte eine kurze Ecke, der Ball flog in den Fünfer und irgendwie lenkte Dominik Hornig den Ball unglücklich ins eigene Tor vorbei an Keeper Lorber, der so überhaupt keine Möglichkeit einer Abwehrmöglichkeit hatte und bescherte USV Kainbach den 1:1-Ausgleich (65.).

Kurz war der Tabellenführer angezählt und konzentrierte sich angefeuert durch Coach Peter Scherz wieder auf seine Tugenden. Schnelles Passspiel und direkte Kombinationen. Daraus resultierte dann auch der Endstand in der 74.Minute. Über mehrere Stationen kam man in die Hälfte der Gäste und Torjäger Bracun, diesmal per Kopf, traf ein weiteres Mal in diesem Match.

Nun hatte Premstätten noch ein paar Gelegenheiten, scheiterte aber immer wieder am hervorragenden Gästekeeper. Kainbach blieb bis zum Schluss stets gefährlich und man traute ihnen jederzeit den Ausgleich zu. Am Ende behielt SC PORR Unterpremstätten gegen Kainbach die Oberhand und baute die Tabellenführung weiter aus.

Die aktuelle Situation der beiden Teams

SC Unterpremstätten führt das Feld nach diesem Erfolg selbstverständlich weiter an. Am Gastgeber gab es in dieser Saison kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 18-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Mitte. Unterpremstätten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

USV Kainbach-Hönigtal hat auch nach der Niederlage die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz der Gäste hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Kainbach bisher elf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Man spielt eine bärenstarke Saison in blau-gelb.

Während Kainbach damit nach zwölf ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte SC PORR Unterpremstätten mit dem 16. Sieg und dem fünften Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich. Der Aufstieg rückt immer näher.

SC Unterpremstätten tritt am Samstag bei SV Baumit Peggau an. Am Dienstag empfängt USV Kainbach-Hönigtal SVU well welt Kumberg.

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Dominik Hornig, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Alhassan Ahmed, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun

Ersatzspieler: Niklas Würger, Ivan Dzidzic, Sandro Hofer, Jonathan Brosch, Dominic Summer

Trainer: Peter Scherz

Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer - Gernot Oberwinkler, Leo Hamminger, Martin Gradwohl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Tristan Till, Sebastian Koss, Fabian Koch - Christian Lieb (K), Benjamin Schweighofer

Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Michael Lieb, Martin Tatschl, Phillip Schantl, Simon Pansy, Markus Birnstingl

Trainer: Matthias Sternthal Stimmen zum Spiel Aussendung SC Unterpremstätten: "Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt nun acht Punkte. Diesen wollen wir im nächsten Spiel in Peggau halten. Vielen Dank an alle, die gestern im Stadion waren und für eine tolle Stimmung gesorgt haben!"

Unterliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – USV Kainbach-Hönigtal, 2:1 (1:0)

74 Lukas Bracun 2:1

65 Eigentor durch Dominik Hornig 1:1

20 Lukas Bracun 1:0

Bericht Florian Kober

