Hin und her und doch kein Sieger

Details Samstag, 22. April 2023 17:45

Die GAK Amateure sind nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SV Feldkirchen hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Feldkirchen mitnichten. Feldkirchen kam gegen GAK Amateure zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte GAK Amateure einen 1:0-Sieg für sich erreicht. Die Heimmannschaft zeigt weiterhin als Aufsteiger eine starke Saison.

Frühe Führung der Gastgeber

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Feldkirchen bereits in Front. Benit Kampay markierte in der dritten Minute die Führung. Damit war der Matchplan des GAK Trainers Medjedovic vermutlich erst einmal durcheinader gebracht. Beide Teams gaben in den nächsten Minuten alles und es entwickelte sich eine flotte Partie. Tobias Rumpl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für GAK Amateure ein (26.). In der 29.Minute scheiterte die Gästeoffensive an Keeper Solnier. Kurz vor Schluß kam es dann zur größten Chance für den Aufsteiger durch Georg Engelmann. Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Das 2:1 von GAK 1902 Amateure stellte Anto Jelec sicher (45). Somit hatten die Rotjacken das Spiel gedreht und wieder in Richtung Auswärtssieg unterwegs.

Am Ende trennt man sich mit 2:2

Anto Davidovic war es, der in der 66. Minute den Ball im Tor von GAK Amateure mit einem platzierten Schuss ins kurze Ecke traf. Beide Teams spielten nun voll auf Sieg und es entwickelte sich ein schnelles Spiel.

Ein hin und her in den letzten Minuten. Die Fans gehen mit -STIMMUNG Thomas Pabst, Ticker-Reporte

Trainer Stromayer pushte seine Jungs, der GAK mühte sich weiter aktiv. Aber es passierte nichts mehr in Feldkirchen. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SV Feldkirchen und GAK 1902 Amateure mit einem 2:2 Unentschieden.

Die aktuelle Situation der beiden Teams

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Feldkirchen liegt nun auf Platz fünf. Neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Feldkirchen allerdings deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist SV Feldkirchen in diesem Ranking auf. Das Ergebnis gegen den Aufstiegsaspiranten sollte aber auf Erfolge in naher Zukunft hoffen lassen.

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für GAK Amateure 42 Zähler zu Buche. Mit 49 geschossenen Toren gehört GAK 1902 Amateure offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Mitte. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für GAK Amateure zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von GAK 1902 Amateure fortgesetzt und auf neun Spiele erhöht. Allerdings verlor man zwei Punkte auf Unterpremstätten.

Am kommenden Freitag tritt SV Feldkirchen bei Sportunion Hitzendorf an, während GAK Amateure einen Tag später SV AQUAFUX Deutschfeistritz empfängt.

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Daniel Klimacsek, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Alija Lejlic

Ersatzspieler: Nico Kiss, David Dordevic, Philip Gabriel Malaestean, Philipp Fabian, Mahmoud Omar, Matthias Hiebaum

Trainer: Mag. Mario Strohmayer

GAK 1902: Theodor Wlattnig (K), Albinos Mavriqi, Roland Schadl, Anto Jelec, Avdullah Shala, Daniel Brandl, Ardit Gashi, Sebastian Jost, Tobias Rumpl, Paul Niklas Barlowitsch, Shaoziyang Liu

Ersatzspieler: Edon Sahiti, Arlind Azemi, Artem Marchenko, Brandon Muratovic, Daniel Emiohe, Konstantin David Rieger

Trainer: MA Haris Medjedovic Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – GAK 1902 Amateure, 2:2 (1:2)

66 Anto Davidovic 2:2

46 Anto Jelec 1:2

26 Tobias Rumpl 1:1

3 Benit Kampay 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei