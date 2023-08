SV Raaba-Grambach gerät schwer unter die Räder - Feldkirchen in Torlaune

Details Samstag, 19. August 2023 17:02

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Technopark Raaba-Grambach und SV Feldkirchen mit dem Endstand von 1:7. Die Gastegeber legten somit einen Fehlstart in die neue Saison hin und verloren die beiden ersten Spiele.

Nach einem Rückstand führte Feldkirchen zur Pause 5:1

SV Raaba-Grambach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Brauneis traf in der sechsten Minute zur frühen Führung, dabei schob er den Ball mit all seiner Routine ein. Feldkirchen zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Pascal Manu nach scöner Einzelleistung mit dem Ausgleich zurück.

Elfmeter für Feldkirchen. Benit wird an der Schulter gezogen so kann man im Strafraum nicht reingehen. Mini-Kovi, Ticker-Reporter

In der 23. Minute erzielte Stefan Voura mit dem fälligen Strafstoss das 2:1 für den Gast. Lukas Bracun schoss die Kugel zum 3:1 für SV Feldkirchen nach gelungenem Querpass über die Linie (36.). Mit einem schnellen Doppelpack (43./45.) zum 5:1 schockte Daniel Klimacsek Raaba-Grambach. Beide Tore fielen nach Standards. Es folgten weitere Möglichkeiten für die Gäste. Der tonangebende Stil von Feldkirchen spiegelte sich in einer klaren 5:1 Pausenführung wider.

Noch zwei Gegentore und ein Platzverweis - ein gebrauchter Abend für Grambach

Das 6:1 für SV Feldkirchen stellte dann wiederum Bracun sicher. In der 46. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Edin Ibric schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 7:1 für Feldkirchen in die Höhe.

Dann sah auch noch Irfan Zahirovic in der 78. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte

Gelb-Rote Karte (SV Technopark Raaba-Grambach) für: Nr. 11 mit einer Gelben nur in den Mann gehen, ist nicht gut. Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Der Abend war für die Gastgeber endgültig gelaufen. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Altun Serdar stand der Auswärtsdreier für SV Feldkirchen. SV Raaba-Grambach wurde mit 7:1 besiegt - ein Ergebnis, das wohl niemand vorhergesagt hätte.

So steht es um die beiden Teams

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Feldkirchen im Klassement nach vorne - wobei die Tabelle natürlich momentan noch wenig Aussagekraft hat. Der SV Feldkirchen hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. In der ersten Runde hatte man eine Niederlage gegen Kainbach kassiert.

Nächster Prüfstein für SV Technopark Raaba-Grambach ist auf gegnerischer Anlage der Aufsteiger SV Union Liebenau (Freitag, 19:00 Uhr). Feldkirchen misst sich am gleichen Tag mit SV Thal zuhause.

Stimme zum Spiel Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen "Nach der sehr unglücklichen und für mich unverdienten Niederlage letzte Woche, wollten wir heute ein Zeichen setzen, das ist uns sehr gut gelungen!

Jetzt wollen wir wie im Frühjahr eine Serie starten! Langsam kommen wir wieder in Form!" Aufstellungen: SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, David Bäckenberger, Michael Fras, Irfan Zahirovic, Rene Tonner, Julian Götz (K), Björn Gfrerer, Christian Bischof, Daniel Brauneis, Luca Wintschnigg



Ersatzspieler: Jonathan Paul, Sebastian Rosmanith, Alexander Sauseng, Zeljko Ilic, Ruberlan Rodrigues Franca, Liridon Tafolli



Trainer: Richard Wemmer

Feldkirchen: Michael Solnier (K) - Daniel Klimacsek, Tomislav Bosankic, Dominik Hornig, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, David Dordevic - Lukas Bracun, Johannes Egi



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Georg Nils Engelsmann, Philipp Fabian, Edin Ibric, Raphael Koval, Tobias Kollar



Trainer: Mag. Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

