SV Deutschfeistritz holt den ersten Saisonsieg - Eggersdorf noch ohne Punkte

Details Samstag, 26. August 2023 01:26

USV Eggersdorf hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 1:3 lautete das Ergebnis gegen SV Deutschfeistritz am Ende. Die Gäste holten den ersten Dreier in der Spielzeit. Das 1:0 fiel aus einem Freistoss, der absolut unhaltbar war und als Traumtor gelten darf.

Zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:1

Die Partie begann recht zerfahren, man merkte beiden Teams an, dass die bis zu diesem Spiel noch nicht gewonnen hatten. Deutschfeistritz ging nach neun Minuten dann in Führung. Robin Friesenbichler erzielte vor 200 Zuschauern das 1:0.

Tor, Toor, Tooor für SV AQUAFUX Deutschfeistritz zum 0:1 Friesenbichler mit einem unglaublichen direkten Freistoß ins Kreuzeck Florian Kober, Ticker-Reporter

Jetzt hatte Manuel Hauska drei dicke Chancen, er vergab jedoch alle drei trotz großem Einsatz. Die Gastgeber hatten nun eine stärkere Phase. Genau in diese erhöhte Nico Sellitsch den Vorsprung von SV AQUAFUX Deutschfeistritz nach 29 Minuten auf 2:0. Es folgte eine Serie an Cornern für die Egegrsdorfer, die jedoch allesamt nichts einbrachten. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Manuel Hauska dann doch noch mit dem 1:2 für Eggersdorf zur Stelle (43.).

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 1:2 Hauska wird erneut freigespielt und jetzt macht er ihn - Vollspann in die Ecke Florian Kober, Ticker-Reporter

Mit einem Tor Vorsprung für SV Deutschfeistritz ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Am Ende holte Deutschfeistritz den ersten Dreier der Saison

Zunehmend bewegte sich das Spiel in Richtung eines Auswärtssiegs und so kam es dann auch. Laurenz Sacher brachte den Ball zum 3:1 zugunsten der Gäste nach einem Sololauf über die Linie (56.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann SV Deutschfeistritz gegen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf. Schon lange hatte der Gast nicht mehr in Eggersdorf gewonnen, am Freitagabend war ed dann so weit.

So steht es um die beiden Teams - so geht es weiter

Der SV Eggersdorf ist mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Einen klassischen Fehlstart legte die Heimmannschaft somit hin. Das Team von Trainer Wagner-Schuster hat seit Wochen mit massiven Verletzungen im Team zu kämpfen. Die beste Elf steht momentan nicht zur Verfügung.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV AQUAFUX Deutschfeistritz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. SV Deutschfeistritz hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und eine Niederlage kassiert.

Nächster Prüfstein für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf ist USV St. Marein bei Graz (Samstag, 17:00 Uhr). SV AQUAFUX Deutschfeistritz misst sich am selben Tag mit GAK 1902 Amateure (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Ali Ivanescu - Trainer SV Deutschfeistritz

"Die ersten beiden Spiele waren für uns ja nicht erfolgreich. Wir wollten das heute unbedingt ändern. Meine Mannschaft hat jetzt Jahre lang gegen den Abstieg gespielt, diese Mentalität spüre ich überall. Ich möchte davon weg - die Jungs sollen spielen und mit Optimismus in die Begegnungen gehen. Wir haben uns in dieses Spiel richtig hineingearbeitet. Nach dem Anschlusstreffer haben wir die Entscheidung gesucht. Ich habe gehört, dass Deutschfeistritz hier immer verloren hat - das haben wir jetzt einmal geändert!"

Eggersdorf: Manuel Robert Zottler, Daniel Tödtling, Georg Rossmann, Michael Vollmann, Matthias Mairhofer, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Tim Prasser, Wolfgang Schwarz, Mark Sattler, Manuel Hauska



Ersatzspieler: Matthias Hostniker, Sead Ismajli, Patrick Pirs, Bernd Berger, Elias Knapp, Martin Kroisenbrunner



Trainer: Bernhard Wagner Schuster , BSc

SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer - Maximilian Scherounigg (K), Marco Moser, Robin Friesenbichler, Matthias Harrer - Bastian Feldhofer, Ali Alexander Ivanescu, Matthias Schlögl, Nico Sellitsch - Peter Willenshofer, Laurenz Sacher , BEd



Ersatzspieler: Nikolaj Blumrich, Marco Heininger, Valentin Grinschgl, Martin Schriebl, Jonathan Schlacher, Philipp Vorraber



Trainer: Ali Alexander Ivanescu Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 1:3 (1:2)

56 Laurenz Sacher 1:3

43 Manuel Hauska 1:2

29 Nico Sellitsch 0:2

9 Robin Friesenbichler 0:1

