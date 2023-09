Befreiungsschlag bei SU Hitzendorf - Heimsieg gegen Thal

Details Samstag, 09. September 2023 20:54

Mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck ging es für SV Thal vom Auswärtsmatch bei Sportunion Hitzendorf in Richtung Heimat. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SU Hitzendorf zeigte letztlich, dass es nicht in die aktuelle Tabellenregion gehört.

Endlich gab es für das Team aus Hitzendorf nach dem Spiel einen Grund zu feiern!

Zur Pause führte das Team von Trainer Kubesch - endlich ging der Matchplan auf

Marko Grgic brachte das Heimteamschon in der sechsten Minute nach vorn. Das 2:0 von Sportunion Hitzendorf bejubelte Michael Marko (20.). Bei beiden Toren wirkte die Thaler Hintermannschaft überfordert. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Die Zuschauer sehen hier eine sehr körperbetonte Partie, was bei diesem Derby eigentlich zu erwarten war. Dementsprechend verteilt der Unparteiische regelmäßig Karten. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Zahlreiche Chancen nach der Pause - aber nur noch ein Tor

Dennis Weigelt legte nach einem Konter in der 57. Minute zum 3:0 für SU Hitzendorf nach. Es folgte eine weitere Großchance für Hitzendorf, aber der Ball flog aus kurzer Distanz über die Latte. In der 75.Minute hatten die Gäste dann den Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber die Kugel flog knapp an der Stange vorbei. Im Gegenzug verpasste Hitzendorf dann die Möglichkeit auf 4:0 zu erhöhen.

Letzten Endes schlug Sportunion Hitzendorf im fünften Saisonspiel SV Thal souverän mit 3:0 vor heimischer Kulisse. Die schwarze Natascha hat nun endlich einmal erfolgreich getanzt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SU Hitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern, dazu war die Partie gegen Thal wohl ein erster Schritt. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Sportunion Hitzendorf liegt nun auf Platz zwölf. Nur einmal ging SU Hitzendorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Sportunion Hitzendorf gerät SV Thal immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist bei SV Thal verbesserungswürdig, was man an den erst fünf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Als Nächstes steht für SU Hitzendorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SV Übelbach. SV Thal empfängt – ebenfalls am Freitag – SVU well welt Kumberg. Beides somit herausfordernde Aufgaben für die Teams, die im unteren Bereich der Tabelle stehen. Es ist davon auszugehen, dass Hitzendorf in den nächsten Wochen in der Tabelle klettern wird.

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Manuel Gsöls, Michael Marko, Thomas Friedl, Julius Ortner - Dennis Weigelt, Michael Seufzer (K), Leo Paulitsch - Elias Wolfbauer, Marko Grgic



Ersatzspieler: Laurin Gadler, Nico Heinz Schitter, Paul Suppan, Markus Loibner, Moritz Gutjahr, Lukas Lackner



Trainer: Karl Heinz Kubesch

SV THALERSEE THAL: Niklas Würger - Maksym Osoka, Mahlum Frimpong, Daniel Ott, Lukas Ott - Lorenz Url, Alexander Hacker, Jakob Orasche - Moritz Langmann (K), Christoph Groß, Yannick Suppan



Ersatzspieler: Mika Riedler, Kerim-Luca Isik, Maksym Piskun, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Mohsen Sedik



Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SV Thal, 3:0 (2:0)

57 Dennis Weigelt 3:0

20 Michael Marko 2:0

6 Marko Grgic 1:0

