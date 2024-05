Andritz verliert wichtige Punkte in Hitzendorf im Aufstiegskampf

Details Samstag, 04. Mai 2024 12:51

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen Sportunion Hitzendorf und SV Andritz konnte sich die Heimmannschaft mit einem letztlich doch überraschenden 3:1 durchsetzen. Andritz, immer noch mit Aufstiegsambitionen versehen, brauchte die drei Punkte, wobei Hitzendorf letztlich die Oberhand behielt.

Man schenkte dem neuen Coach drei Punkte am Freitagabend!

Ein starker Start für Hitzendorf

Das Spiel begann energisch, als Sportunion Hitzendorf bereits in der 5. Minute durch Daniel Rieger in Führung ging. Rieger, der sich früh im Spiel hervortat, setzte die Gäste von SV Andritz unter Druck und eröffnete das Scoreboard mit einem gekonnten Treffer zum 1:0.

Diese frühe Führung gab Hitzendorf den nötigen Auftrieb, und das Team nutzte den Schwung, um die Kontrolle über das Spiel zu behalten. In der 30. Minute baute Leo Paulitsch die Führung mit einem weiteren Tor für Hitzendorf aus, wodurch der Vorsprung auf 2:0 anwuchs. Paulitschs Treffer zeigte die Stärke von Hitzendorf im Angriff an diesem Abend und setzte Andritz weiter unter Druck.

Andritz kämpft sich zurück, aber Hitzendorf behält die Oberhand

Die Gäste von SV Andritz ließen sich jedoch nicht entmutigen und fanden in der 40. Minute ihren Weg zurück ins Spiel. Maximilian Leon Ulbing gelang es, den Abstand zu verkürzen, indem er den Ball zum 2:1 ins Netz beförderte. Ulbings Tor brachte neue Energie ins Spiel von Andritz und machte die Partie wieder offen. So ging man mit einer knappen Führung in die Kabinen, zu wenig hatte Hitzendorf in der 1. Halbzeit aus seiner Überlegnheit gemacht.

Schiedsrichter Stadler hatte in der fairen Partie bis dahin gerade eine gelbe Karte vor 150 Zuschauern gezeigt.

Wolfbauer erhöht erneut - Andritz kämpft, aber es bleibt bei den drei Punkten für die Gastgeber

Kurz nach der Halbzeitpause erhöhte Elias Wolfbauer jedoch den Vorsprung für Hitzendorf auf 3:1. Dieses Tor in der 50. Minute, kurz nach Wiederanpfiff, war ein schwerer Schlag für die Ambitionen von Andritz und zeigte die Effizienz von Hitzendorfs Offensive an diesem Abend.

Trotz des Rückstands gab Andritz nicht auf und drängte in der zweiten Hälfte.

Die Wechsel von Trainer Pegrin zeigten das Bestreben, frische Energie ins Spiel zu bringen und vielleicht das Blatt noch zu wenden. Für Stelzer, Corda und Mairold kamen Hastreiter, Pukl und Riegler. Dies gelang auch, denn nun wollte die Gastmannschaft das 2:3 um doch noch etwas aus dem Spiel mitnegmen zu können.

Doch trotz der Bemühungen von Andritz, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb es beim 3:1 für Sportunion Hitzendorf.

Das Spiel endete schließlich nach einer fünfminütigen Nachspielzeit mit einem doch überraschenden Sieg für Sportunion Hitzendorf. Dieser Erfolg unterstreicht die Stärke und den Zusammenhalt des Teams, das doch eine etwas turbulente Saison erlebt.

Vor dem Spiel tippte man eher auf einen Auswärtssieg

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Andritz hat durch diese Niederlage an Boden auf den Tabellenführer aus Kainbach verloren. Hitzendorf hat mit dem neuen Trainer Oliver Baumann einen wichtigen Sieg für die Moral geholt. Die Gastgeber sind im Mittelfeld auf dem 8. Platz - Andritz hält die dritte Position.

Bereits am Mittwoch um 19:00 empfängt der SV Andritz den SV Kumberg. Hitzendorf tritt am Freitag beim direkten Konkurrenten Feldkirchen an.

Stimmen zum Spiel

Leo Paulitsch - Torschütze Hitzendorf

"Dominante und sehr konzentrierte erste Halbzeit, nach der wir hochverdient 2:1 führten. In der 2 Halbzeit machte Andritz etwas mehr Druck - sie konnten aber die Chancen, die sie vorfanden, nicht nutzen.

Alles in allem aus meiner Sicht ein verdienter 3:1 Sieg für uns und ein gutes Spiel beider Mannschaften."

Lukas Mairold - Kapitän SV Andritz

"Leider ist zur Zeit ein bisserl der Wurm drin, aber ich bin mir sicher, dass wir am Mittwoch gegen Kumberg wieder voll in die Spur finden. Auch bei 3:1 Rückstand haben wir uns nicht aufgegeben, unsere Bank brachte enormen Schwung und wir hatten die besseren Torchancen."

Aufstellungen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Seufzer (K), Thomas Friedl, Julius Ortner - Dennis Weigelt, Michael Marko, Leo Paulitsch - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger

Ersatzspieler: Laurin Gadler, Lukas Mauerhofer, Amar Mujanic, Marko Grgic, Moritz Gutjahr, Amr Youssef

Trainer: DI Oliver Baumann

Andritz : Stefan Lenhart - Michel Micossi, Sebastian Frühwirth, Christoph Erker, Paul Schlager - Philipp Immanuel Wellacher, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog, Jacopo Julius Corda - Maximilian Leon Ulbing

Ersatzspieler: Sammy Andrae, Christoph Obenaus, Thomas Hastreiter, Dejan Budimir Prerad, Jakob Dietmar Riegler, Sebastian Pukl

Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober Fotos: KK

Unterliga Mitte: SU Hitzendorf : SV Andritz - 3:1 (2:1)

50 Elias Wolfbauer 3:1

40 Maximilian Leon Ulbing 2:1

30 Leo Paulitsch 2:0

5 Daniel Rieger 1:0

