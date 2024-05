Spektakulärer Heimsieg: SV Deutschfeistritz dominiert gegen SV Thal - Kriegl mit schwerer Knieverletzung

Details Sonntag, 05. Mai 2024 18:05

Ein Fußballfest mit sieben Toren erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen des SV AQUAFUX Deutschfeistritz und dem SV Thal. Mit einem überzeugenden 5:2-Endstand sicherte sich Deutschfeistritz die drei Punkte in einem Spiel, das von Anfang an mit Hochspannung und Dynamik geladen war, schließlich befinden sich beide Teams im unteren Tabellendrittel.

Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung, die durch taktische Finesse und effektive Chancennutzung gekennzeichnet war, während Thal trotz einer frühen Führung letztendlich den kürzeren zog.

Deutschfeistritz ist das Team der Stunde und die Nummer 1 in der Rückrundentabelle

Thal mit einem Blitzstart in die Partie - dann dreht Deutschfeistritz auf

Die Gäste aus Thal legten einen Blitzstart hin, indem Alexander Hacker bereits in der 4. Minute nach einer hervorragenden Flanke per Kopf das 1:0 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn SV Deutschfeistritz schlug schnell zurück.

In der 6. Minute gelang Robin Friesenbichler der Ausgleich, ebenfalls per Kopf, was die Partie frühzeitig wieder ins Gleichgewicht brachte. Nach einer Viertelstunde verletzte sich Markus Kriegl schwer am Knie und musste sofort ausgewechselt werden. Für ihn kam Nico Sellitsch ins Spiel.

Der Kampfgeist der Heimmannschaft wurde weiter unter Beweis gestellt, als Matthias Harrer in der 16. Minute mit einem spektakulären Freistoß das Spiel drehte und Deutschfeistritz mit 2:1 in Führung brachte. Nur eine Viertelstunde später baute Ivanescu die Führung aus, indem er in der 31. Minute nach einem schönen Ball in die Tiefe zum 3:1 abschloss. Es war wie so oft in der Rückrunde, Deutschfeistritz ist in Form gekommen und ein unangenehmer Gegner für jedes Team in der Unterliga Mitte.

Zweite Halbzeit: Deutschfeistritz setzt sich durch und gewinnt mit 5:2

Nach der Halbzeitpause ließ SV Deutschfeistritz nicht nach und erweiterte den Vorsprung weiter. Ivanescu zeigte erneut seine Klasse und traf in der 50. Minute zum 4:1, nachdem er einen Fehler in der Thaler Verteidigung gnadenlos ausnutzte. SV Thal gab sich jedoch nicht geschlagen und konnte durch einen Elfmeter, verwandelt von Moritz Langmann in der 54. Minute, auf 4:2 verkürzen.

Die Hoffnung auf eine Wende wurde jedoch zunichte gemacht, als Philipp Eisath in der 72. Minute das 5:2 für Deutschfeistritz erzielte, indem er den Ball nach einem Getümmel im Strafraum über die Linie drückte.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 5:2-Sieg für SV Deutschfeistritz, das mit diesem Erfolg einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis stellte. Trotz eines frühen Rückstands und der schweren Verletzung des Mitspielers zeigten die Spieler Charakter und drehten das Spiel mit einer beeindruckenden Teamleistung. Für SV Thal hingegen war es eine Niederlage, die zeigt, dass in der Defensive noch Arbeit vor ihnen liegt, um in Zukunft solche Spiele erfolgreicher zu gestalten.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der SV Thal hat weiterhin die Rote Laterne in der Liga in Besitz. Die Situation wird weiterhin von Woche zu Woche schwieriger. Mit nunmehr 73 Gegentoren ist man mit Abstand die schlechteste Mannschaft in der Defensive. In der Saison konnte man vier Siege einfahren.

Deutschfeistritz war nach der Herbstrunde in einer ähnlichen Situation wie Thal. Seitdem konnte man sich deutlich absetzen. In der Rückrunde holte das Team erstaunliche 16 Punkte und führt die Frühjahrstabelle an.

Am 11.05. reist Deutschfeistritz nach Übelbach. Der SV Thal empfängt St.Marein zu einem "Sechs-Punkte-Spiel" am Tag zuvor.

Stimme zum Spiel

Ali Ivanescu - Spielertrainer Deutschfeistritz

"Das waren erneut wichtige drei Punkte. Ich hätte gerne zu null gespielt, aber das ist schon so absolut in Ordnung. Wir denken weiterhin von Woche zu Woche, wollen weiterhin Punkte sammeln. Zum einen, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass wir die Klasse nicht halten, zum anderen um in der Tabelle noch ein wenig nach vorne kommen. Ich wünsche meinem Spieler Markus Kriegl gute Besserung, seine Verletzung dürfte schwerwiegender sein."

Aufstellungen:

SV DEUTSCHFEISTRITZ: Dominik Reiterer (K) - Manuel Pöschl, Dominik Jaritz-Kren, Matthias Harrer, Markus Kriegl - Philipp Eisath, Bastian Feldhofer, Ali Ivanescu, Ivan Petrovic - Robin Friesenbichler, Matthias Schlögl

Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Stefan Gruber, Valentin Grinschgl, Nico Sellitsch, Philipp Vorraber, Nicola Wenzel

Spieler-Trainer: Ali Ivanescu

SV THALERSEE THAL: Stefan Fladerer - Michael Elias Groß, Ahmet Palic, Lukas Ott, David Paar - Christoph Groß, Lorenz Url, Alexander Hacker - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Maksym Piskun

Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Maksym Osoka, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Jakob Orasche

Trainer: Goran Mikolaj

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Deutschfeistritz : SV Thal - 5:2 (3:1)

72 Philipp Eisath 5:2

54 Moritz Langmann 4:2

50 Ali Alexander Ivanescu 4:1

31 Ali Alexander Ivanescu 3:1

16 Matthias Harrer 2:1

6 Robin Friesenbichler 1:1

4 Alexander Hacker 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.