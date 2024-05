Grambach ist im Frühjahr ohne Sieg - St.Marein holt den ersten Dreier nach sieben Niederlagen

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:40

Am Sonntagnachmittag lieferten sich USV St. Marein/Graz und SV Raaba-Grambach ein packendes Duell, das bis zur letzten Minute Spannung versprach. In einer Begegnung, die von der speziellen Ausgangssituation geprägt war, konnte sich die Heimmannschaft mit einem späten Tor den Sieg sichern. Der Endstand von 1:0 spiegelt die Überlegenheit von St. Marein/Graz wider, die sich erst in den Schlussminuten des Spiels entschied.

Es ist vollbracht, die Punkte bleiben in Marein

Ein Kampf um jeden Zentimeter - Grambach mit einer konzentrierten Defensive

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Mannschaften sofort ihre Absichten klar machten. Bereits in der zweiten Minute sorgte SV Raaba-Grambach für die erste gefährliche Situation des Spiels, setzte damit ein klares Zeichen und zeigte, dass sie gekommen waren, um zu gewinnen. Die Kiegerl Truppe lief in der ersten Viertelstunde dem Gegner zumeist nur hinterher. Es war ein Spiel zweier verunsicherter Teams.

Trotz dieses frühen Aufwachsignals für USV St. Marein/Graz - Grambach war besser im Spielfluss, dauerte es noch bis die Heimmannschaft in das Match fand. Beide Teams schenkten sich nichts, und der Kampf um jeden Ball war intensiv - Grmabach fungierte aus einer gesichterten Abwehr und suchte immer wieder Daniel Brauneis im Sturm. Marein erarbeitete sich nun erste Torchchancen, scheiterte jedoch an sich selbst oder an Gästekeeper Hösele. Eine besondere Erwähnung verdient Torwart James Cook, der in der 35. Minute mit einer Parade sein Können unter Beweis stellte und sein Team im Spiel hielt. Insgesamt spiegelte das Spiel bis dahin den schwierigen Stand der beiden Teams in den letzten Wochen wider.

Entscheidung in letzter Minute - Hamzic wird zum Matchwinner

Nach der Halbzeitpause, die ohne Tore endete, kam St. Marein/Graz mit einem verstärkten Vorwärtsdrang zurück aufs Feld. Das Spiel blieb jedoch bis in die Schlussphase hinein offen. Beide Mannschaften kämpften mit Leidenschaft, und es schien, als könne jede Aktion das Zünglein an der Waage sein so kam es dann auch:

Der Wendepunkt kam schließlich in der 87. Minute, als Hamza Hamzic für USV St. Marein/Graz das erlösende Tor erzielte und seine Mannschaft erlöste. Trotz später Wechselversuche von St. Marein/Graz, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, blieb es beim 1:0. Die angezeigte Nachspielzeit von vier Minuten hielt die Spannung hoch, doch als der Schiedsrichter das Spiel nach insgesamt 96 Minuten abpfiff, war der Jubel bei den Gastgebern groß.

Die Begegnung zwischen USV St. Marein/Graz und SV Raaba-Grambach war zwar kein Fußballfest, aber ein Spiel, das vor allem durch seine Spannung und den Kampfgeist beider Teams überzeugte. Der späte Treffer von Hamzic entschied ein Spiel, das lange auf Messers Schneide stand und unterstrich einmal mehr, dass auch St.Marein noch Spiele gewinnen kann.

Die Abwehr rund um Elias Moser blieb endlich ohne Gegentor

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach unglaublichen sieben Niederlagen am Stück, konnte der Gastgeber endlich wieder einmal Punkte holen. Man überholte nun Eggersdorf in der Tabelle wieder, die allerdings ein Spiel weniger haben. Grambach ist mit nur zwei Punkten die schlechteste Mannschaft der Rückrunde und könnte noch in den Abstiegsstrudel geraten. Von dort möchte sich auch Marein verabschieden.

Nächsten Freitag kommt es für die Kiegerl Truppe zum "Sechs Punkte" Spiel in Thal. Grambach empfängt den Tabellenführer aus Kainbach. Danach könnten die Karten im Tabellenkeller schon wieder neu gemischt sein!

Stimme zum Spiel

Wolfgang Kiegerl - Trainer St.Marein

"Das waren sehr wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Man hat nach sieben Niederlagen am Stück gesehen, dass meine junge Mannschaft doch noch gewinnen kann. Ich glaube daran, dass man mit jungen Spielern was erreichen kann und versuche auch in der schwierigen Situation über das Spiel zum Erfolg zu kommen. Okay, das war die letzten Wochen nicht erfolgreich, aber ich glaube trotzdem daran.

Nächste Woche können wir weitere drei Punkte holen - ich sehe das ganz pragmatisch, wer Letzter ist, der hat den Abstieg verdient, wer am vorletzten Platz steht, spielt normalerweise in der Relegation. Wenn es für uns so ist, dann ist es so - dann haben wir eventuell zwei Spiele mehr!"

Aufstellungen

St. MAREIN / GRAZ: James Steven Cook - Stanley Samuelson, Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller, Markus Resch - Daniel Frank, Adrian Ofner - Luca Messner, Hamza Hamzic

Ersatzspieler: Sebastian Meissnitzer, Philipp Fuchs, Semin Ibisevic, Stefan Ruckenstuhl

Trainer: Wolfgang Kiegerl

SV RAABA GRAMBACH: Lukas Hösele, Joël Roger Wasser, Franz Steinkellner, Alexander Sauseng, Marvin Griesbacher, Rene Tonner, Julian Götz (K), Fabian Granitzer, Daniel Brauneis, Liridon Tafolli, Björn Gfrerer

Ersatzspieler: Jonathan Paul, Pascal Gressler, Ruberlan Lex-Franca, Luca Wintschnigg

Trainer: Richard Wemmer

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: St. Marein/Gr. : Raaba-Grambach - 1:0 (0:0)

87 Hamza Hamzic 1:0

