Kumberg demonstriert Überlegenheit: 5:1 Triumph im Nachholspiel gegen Peggau

In einem Nachholspiel der Unterliga Mitte zwischen dem SVU well welt Kumberg und dem SV Baumit Pegau bot sich den Zuschauern ein wahres Fußballfest mit überraschendem Ausgang. Trotz der vorherigen Dominanz von Peggau im Frühjahr zeigte Kumberg eine beeindruckende Performance und sicherte sich einen überzeugenden 5:1-Sieg. Das Spiel lieferte nicht nur spannende Tore, sondern auch interessante Entwicklungen und Erkenntnisse für beide Mannschaften. Peggau war bereits am vergangenen Wochenende knapp einer Niederlage gegen Eggersdorf entgangen, als sie in letzter Minute ausglichen. Diese Unentschieden deuteten bereits auf plötzliche Schwächen im Team hin, die gestern gegen Kumberg deutlich wurden.

Kumberg spielt eine abwechslungsreiche Saison, weiß jedoch immer wieder mit schönen Spielen zu gefallen

Peggau begann stark, dann machte Kumberg die Tore - 2:0 zur Pause

Der Anpfiff verlief vielversprechend für Peggau, das mit einigen kleineren Angriffen den Ton angab. Dennoch war es Kumberg, das zuerst zuschlug. Max Birke brach in der 21. Minute den Bann mit einem gezielten Treffer ins Kreuzeck und erzielte das erste Tor für Kumberg, gefolgt von einem weiteren Treffer von Fabian Tödtling in der 38. Minute, der die Führung auf 2:0 erhöhte - nach einem Einwurf für die Hausherren witterte Tödtlig seine Chance und traf sicher.

Obwohl Peggau versuchte, sich zu erholen und das Spiel zu drehen, schien Kumberg nun in allen Belangen überlegen zu sein. Das Team spielte befreit auf.

Kumberg wirft die Tormachine an - am Ende steht ein 5:1

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Kumberg keine Anzeichen von Nachlassen. Trotz eines Anschlusstreffers von Manuel Trojer für Peggau in der 58. Minute konnte Kumberg weiter dominieren. Tödtling und Florian Gangl bauten die Führung mit zwei weiteren Toren aus, gefolgt von einem letzten Treffer durch Rupert Hopfer nach einem Eckball in der 75. Minute, der den 5:1-Sieg besiegelte.

"Heute gelingt der Heimelf auch wirklich alles... Der Kapitän gewinnt den Ball bei einem Pressball und zieht dann aus gut 30 Metern ab und haut den Ball ins Kreuzeck" - Live Ticker Buce Twarze

Schiedsrichter Klaus Oswald führte das faire Spiel, was sich in nur zwei gelben Karten widerspiegelte, während über 200 Zuschauer Zeugen dieses torreichen Duells waren. Für Kumberg markierte dieser Sieg eine eindrucksvolle Rückkehr in Form, nachdem das Team in der Saison zeitweise unter den Erwartungen geblieben war. Der Sieg katapultiert Kumberg nun in einen positiven Endspurt der Saison, während Peggau nun den Blick darauf richten muss, wie es seine Form wiedergewinnen kann.

So steht es um beide Teams - so geht es am Wochenende weiter

Die nächste Herausforderung für Kumberg wartet bereits am kommenden Freitag, wenn sie zuhause gegen Feldkirchen antreten, während Peggau am Samstag ein Derby gegen Deutschfeistritz bestreiten wird. In der Tabelle liegt Peggau derzeit auf dem vierten Platz, während Kumberg den neunten Platz belegt. Es bleibt abzuwarten, wie sie die verbleibenden Spiele der Saison angehen und ob sie ihre Leistungen weiter steigern können. Es scheint so, als ob der Gastgeber zum Ende der Saison wieder in Form kommen könnte.

Aufstellungen:

Kumberg: Raphael Trinkler - Kevin Hacker, Marco Nager, Lorenz Wieser, Jan Peter Svetits - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Marco Gamper - Fabian Tödtling

Ersatzspieler: Matthias Ganser, Alexander Zartl, Michael Klug, Matthias Magor, Wisam Hagi, Dorian Zoccali

Trainer: Matthias Hopfer

SV Baumit Peggau: Johannes Pfandl - Fabian Egger, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Tobias Ritonja - Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser - Paul Krebs, Gregor Bauer

Ersatzspieler: Robert Affenberger, Florian Ablasser, Robin Haberl, Marvin Hasenrath, Samuel Peinsipp, Lukas Hartleb

Trainer: Norbert Lesovsky

Bericht Florian Kober

