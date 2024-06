Tillmitsch im Wechselbad der Gefühle: Vom Meister zum Vizemeister in nur zwei Minuten

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:06

Der letzte Spieltag der steirischen Landesliga bot Fußballfans ein packendes Duell zwischen dem SV Tillmitsch und dem USV Gnas. Mit einem 2:0-Sieg sicherte sich Tillmitsch den Vize-Meistertitel und hielt die Spannung bis zur letzten Minute aufrecht. Filip Smoljan avancierte zum Helden des Abends, indem er beide Treffer für die Heimmannschaft erzielte. In den letzten Minuten mussten die Hausherren einen Sturm der Emotionen erleben - denn nach dem Schlusspfiff durften sie sich kurz als Meister wähnen.

Unglaublich: Nach 90 Minuten sah alles nach einem Meistertitel für die Panthers aus

Erste Halbzeit: Abtasten und wenig Chancen

Die Begegnung zwischen dem SV Tillmitsch und dem USV Gnas begann pünktlich. In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, ohne nennenswerte Chancen zu kreieren. Schon früh wurde klar, dass beide Teams zunächst auf Sicherheit bedacht waren, um keine frühen Fehler zu begehen.

In der 9. Minute zeigte sich dies deutlich, als es noch keine nennenswerten Chancen auf beiden Seiten gab. Der erste nennenswerte Angriff kam dann in der 18. Minute von Gnas, als sie im 16er eine Möglichkeit hatten. Doch der Tillmitscher Schlussmann konnte parieren und verhinderte so einen frühen Rückstand für die Hausherren.

Nach 24 Minuten zeigte sich das Spiel weiterhin ausgeglichen. Weder Gnas noch Tillmitsch konnten die Oberhand gewinnen, was sich auch in der 32. Minute zeigte, als Tillmitsch eine kurze Drangphase hatte, die jedoch ergebnislos blieb.

Bis zur Halbzeitpause änderte sich am Spielverlauf wenig. Beide Teams agierten vorsichtig und neutralisierten sich weitgehend. Die wenigen Chancen, die sich ergaben, konnten nicht genutzt werden. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen, wobei von Tillmitsch in der zweiten Halbzeit mehr kommen musste, um die Chance auf die Regionalliga zu wahren.

Zweite Halbzeit: Filip Smoljan führt Tillmitsch zum Sieg

Nach der Pause kam der SV Tillmitsch wie verwandelt aus der Kabine. Bereits in der 49. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Nach einem Eckball war es Filip Smoljan, der den Ball im Netz unterbrachte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Diese frühe Führung in der zweiten Halbzeit war genau das, was Tillmitsch brauchte, um neuen Schwung zu bekommen.

Auch Gnas reagierte auf den Rückstand und machte nun mehr fürs Spiel. In der 53. Minute konnten sie ihre Angriffsbemühungen steigern, doch die Tillmitscher Defensive stand sicher und ließ keine gefährlichen Chancen zu.

Der entscheidende Moment des Spiels kam dann in der 77. Minute. Nach einem Freistoß stand erneut Filip Smoljan im 16er genau richtig und staubte ab. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte er auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Der Tillmitscher Stürmer zeigte sich in bester Torlaune und krönte seine Leistung mit einem Doppelpack.

Nach dem Ausgleich im Parallelspiel hatten die Panthers für zwei Minuten den Meistertitel inne

In den verbleibenden Minuten versuchte Gnas zwar noch einmal heranzukommen, doch die Abwehr der Hausherren hielt stand. Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem 2:0-Sieg für den SV Tillmitsch. Damit sicherte sich Tillmitsch den Vize-Meistertitel, während Gnas erhobenen Hauptes aus der Landesliga verabschiedet wurde.

Ein zusätzlicher Nervenkitzel entstand durch die parallel stattfindende Partie von Wildon - denn für zwei Minuten sah alles nach dem dritten Titel en suite für die Panthers aus. Durch ein Last-Minute-Tor der Wildoner musste sich der Aufsteiger aber mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Die Elf von Bernd Windisch legte aber dennoch in ihrer Landesliga-Premieren-Saison eine unglaubliche Performance ab, auf die Fans stolz sein können.

Stimme zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das war heute eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wer weiß, wozu das gut war. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Wir wollen nächstes Jahr wieder eine gewichtige Rolle in der Landesliga spielen."

Andreas Zach, sportlicher Leiter Gnas:

"Aufgrund der Qualität des Gegners war der Sieg verdient. Die Szenen nach dem Spiel waren eine Wiederholung des Jahres 2001 aus der deutschen Bundesliga. Dort hat Schalke bereits den Meistertitel bejubelt, am Ende aber die Bayern den Pott geholt."

Landesliga: SV Tillmitsch : Gnas - 2:0 (0:0)

77 Filip Smoljan 2:0

49 Filip Smoljan 1:0

by René Dretnik

Foto:Christian Fauland (Galerie)

