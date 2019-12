Stanz will weiter vorne mitspielen

Details Donnerstag, 26. Dezember 2019 12:35

Der SV Stanz beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga Nord A auf dem fünften Tabellenplatz. Man konnte 24 Punkte holen und dürfte damit wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Spieler Alexander Assigal. Der Kicker stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Ennstaler auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus?

Alexander Assigal: "Die Herbstsaison war durchwachsen! Am Anfang der Saison starteten wir nicht so gut, haben gegen die Titelaspiranten verloren, aber durch unseren Kampfgeist und Willen wurden wir stärker und konnten gute Spiele abliefern und Siege einfahren. Im Endeffekt eine gute Herbstsaison."

LIGAPORTAL: Bist du zufrieden?

Alexander Assigal: "Ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem Herbst. Sportlich kann es aber immer besser gehen!"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Alexander Assigal: "Ja, es hat schone einen Abgang gegeben. Darko Preloznik verlässt uns in Richtung Thörl! Ich wünsche ihm natürlich alles Gute dafür."

LIGAPORTAL: Wie verbringst du die Winterpause?

Alexander Assigal: "Im Winter gibt es viel Zeit für die Familie! Und Sport natürlich!"

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Alexander Assigal: "Ein sportlich gutes Frühjahr, vorne mitspielen und gesund bleiben!"

