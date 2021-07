100 Prozent bereite Pernegger wollen in erste Tabellenhälfte

Details Samstag, 24. Juli 2021 11:13

Die abgelaufene Saison beendete der SC Pernegg in der Unterliga Nord A auf dem fünften Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die Pernegger damit wohl nicht sehr erfreulich. Für die neue Saison haben die Pernegger aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Matthias Kahr, eimem Leistungsträger der Pernegger, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Matthias Kahr: "Das dritte Jahr in Folge haben wir wieder einige Zu- und Abgänge in der Mannschaft. Viele Routiniers, aber auch einige junge Spieler, wodurch man sich erst wieder finden muss. Aber die obere Tabellenhälfte ist ganz klar das Ziel."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Matthias Kahr: "Vor Kurzem waren 90 Minuten noch für manche etwas zulange. Aber wir standen da erst bei der Hälfte der Vorbereitung und hatten noch Zeit, die Defizite wett zu machen. Das ist inzwischen auch passiert. Ich bin guter Dinge das wir zu Meisterschaftsstart wieder zu 100 Prozent bereit sind"

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Matthias Kahr: "Einerseits hat hoffentlich die Regierung aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt, andererseits setze ich auf die Eigenverantwortung der Bürger, dass es zu keinem Rückschlag mehr kommt und die Normalität wieder auf Dauer einkehrt. Dadurch braucht es meinerseits auch kein alternatives Meisterschaftssystem."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Matthias Kahr: "Langsam merkt man, dass das gesellschaftliche Leben wieder zurückkehrt und damit hoffentlich auch wieder das Vereinsleben und die helfenden Hände. Derzeit herrscht aufgrund der Coronamaßnahmen noch Verunsicherung und Zurückhaltung."

LIGAPORTAL: Ist Italien verdienter Europameister?

Matthias Kahr: "Ich bin großer England Fan - daher ist das Ergebnis im Finale gegen Italien sehr bitter für mich gewesen. Ich hab der Mannschaft nach dem Sieg über Deutschland alles zugetraut. Schade, dass es letztlich nicht geklappt hat."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Matthias Kahr: "Sehr gut, wird mit dem Live-Ticker ab August wird mein ständiger Begleiter an den Wochenenden werden."