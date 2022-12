Neuer Cheftrainer beim FC Ausseerland

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 12:57

Beim FC Ausseerland in der Unterliga Nord A gibt es ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Dabei so neu ist das Gesicht gar nicht, denn ein echtes Ausseer Urgestein kehrt zurück! Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Kampfmannschaften wurde Cheftrainer präsentiert. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Martin Mulej kehrt an seine Wurzeln zurück. Der UEFA B- Lizenz Trainer und UEFA A- Lizenz Tormanntrainer war nach seiner aktiven Karriere in allen möglichen Funktionen im Verein tätig. Vom Nachwuchstrainer über sportlichen Leiter bis zum Trainer der FCA Juniors hat er alle Stationen absolviert, ehe er über die Fußball-HAK in Bad Ischl, wo er nach wie vor arbeitet, als Trainer in der Salzburger Liga beim SK Strobl und dem SV Ebensee in Oberösterreich jenseits des Pötschenpasses viel Erfahrung sammelte.

Nun kehrt er in seine fußballerische Heimat zurück und übernimmt den Staffelstab von Interimstrainer Gerhard Weissenbacher, bei dem sich die Ausseer herzlich bedanken. Mulej habe sich und sein Konzept bereits bei der Mannschaft vorgestellt und brenne bereits darauf, dieses mit Beginn der Wintervorbereitung umzusetzen. "Wir freuen uns, dich wieder an Bord zu haben und wünschen dir alles Gute, mögen alle deine Pläne aufgehen, auf eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit", heißt es von Seiten des Vereins.