Grund zu jubeln: SV Lassing ist "spielerisch eine Augenweide"

Details Samstag, 27. Januar 2024 21:27

Der SV Lassing beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga Nord A auf dem starken dritten Tabellenplatz. Die Lassinger fuhren 28 Punkte ein. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit dem sportlichen Leiter Franz Stocker. Wir wollten von ihm wissen, was gerade im Verein passiert und wie die Ziele für das Frühjahr ausschauen.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Franz Stocker: "Als Vizemeister des Vorjahres hat man sicher Ziele. Nun liegen wir als Dritter aber 10 Punkte hinter Ligafavoriten Irdning, welche sicher verdient ganz vorne liegen. Nach einem sehr guten Saisonstart (1 Unentschieden, 4 Siege) gab es die unglückliche Niederlage bei Irdning. In der Folge spielte Lassing wirklich groß auf (3 Spiele, Torverh. 19:1), ehe es trotz guter Leistung eine Heimniederlage gegen Admont setzte. Auch die Unentschieden bei Stainach und Gaishorn waren nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber alles in allem ist unsere Mannschaft spielerisch eine Augenweide und spielt begeisternden Fußball."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Franz Stocker: "Die Höhepunkte des Herbstes waren wie bereits erwähnt die spielerisch guten Leistungen. Aber bei den unglaublichen Siegen gegen Pernegg (5:0), Trieben (8:0), oder gegen Haus/E. (6:0) sowie beim 3:3 gegen Krieglach zeigte die Mannschaft großartigen Fußball."

LIGAPORTAL: Wie sehr hast du die Winterpause genossen?

Franz Stocker: "Die Winterpause tut sicher jedem im Team, egal ob Spieler, Funktionär oder Helfer, gut. Dadurch dass wir auch sechs Nachwuchsmannschaften und das Damenteam führen, sind wir extrem am Sportplatz engagiert. Ich persönlich genieße jedenfalls die „Auszeit“ ganz besonders."

LIGAPORTAL: Wie hat sich die Mannschaft fitgehalten?

Franz Stocker: "Die Mannschaft hat ein Heimtraining über den Winter „verordnet“ bekommen und dieses gut abgearbeitet. Das Mannschaftstraining hat bereits wieder begonnen, am ersten Wochenende im Feber startet die Testspielserie."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Franz Stocker: "Unser Saisonzielt hat sich nicht verändert, wir wollen weiter vorne mitspielen und so wenig wie möglich Punkte abgeben. Aber wichtig ist nach wie vor, begeisternden Fußball zu spielen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Franz Stocker: "Extrem Wichtig! Mit den Onlineportalen, speziell Ligaportal, wurden im Amateurfußball den Fans neue Tore geöffnet und somit Livezugang zu sämtlichen Spielen ermöglicht. Großartig!"

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. Meistertitel?

Franz Stocker: "Zum Aufstieg werden wohl wieder an die 60 Punkte notwendig sein, wobei Irdning das Maß aller Dinge ist und für mich persönlich beruhigt für die Oberliga planen kann. Erfahrungsgemäß werden am Tabellenende mindesten 25 Punkte erforderlich sein, um das Abstiegsgespenst auszusperren. In diesem Zusammenhang möchte ich allen Mannschaften alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben wünschen und wir freuen uns auf tolle Spiele!"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Franz Stocker: "Unsere Mannschaft ist über den Winter komplett geblieben (bis dato), wir dürfen aber einen Neuzugang begrüßen, ein Defensivspieler vom Oberligisten SC Liezen"